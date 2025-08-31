Дизайнер одежды Зеленского и Усика во второй раз стала мамой: вес 'богатыря' поразил сеть. Фото

Украинский модельер Эльвира Гасанова, основательница брендов Gasanova и Damirli, сообщила в соцсетях радостную новость – она родила второго ребенка. 30 августа дизайнер стала мамой мальчика, а уже вечером этого дня поделилась снимками с малышом и назвала его имя.

Гасанова и ее муж, бизнесмен Эхтирам Дамиров, воспитывают дочь Айлин, которая появилась на свет в 2021 году. Теперь семья пополнилась еще одним членом. Сына назвали Давидом, раскрыла дизайнер в Instagram.

"Поздравляйте, Дамиров Давид Эхтирам оглы (с тюркских языков – "сын". – Ред.)! 5100 – это вам не шутки. Люблю тебя, Эхтирам", – написала счастливая мама, показав первое фото с ручкой новорожденного. Известно, что этим летом супруги отмечали пятую годовщину свадьбы.

Новость быстро собрала волну поздравлений. Дизайнера поддержали известные украинцы: певица Джамала, дизайнер Екатерина Сильченко, жена Дмитрия Монатика Ирина, чемпионка по спортивной гимнастике Наталья Татаринцева и другие публичные личности.

В комментариях подписчики Гасановой тоже не сдерживали эмоций и удивлений весом:

"Ого! Поздравляю! Настоящий богатырь".

"Ого какого вырастила?! Класс! Поздравляю вас".

"Какое счастье! Богатырь! Поздравляю! Здоровья Давиду и маме и скорейшего восстановления!"

"Настоящий аксакал! Поздравления от нашей семьи".

"Поздравляю! Надеюсь, вы не много вещей на новорожденного купили" (речь о том, что они могут не подойти по размеру. – Ред.).

Эльвира Гасанова родилась в Донецке и с юных лет мечтала о собственном бренде. В 2013 году она основала марку женской одежды Gasanova, которая быстро завоевала популярность среди украинских звезд и модниц. Впоследствии, в 2021 году, модельер представила бренд мужской одежды Damirli.

Ее работы неоднократно появлялись на красных дорожках и в официальных выходах высокопоставленных чиновников. Первая леди Украины Елена Зеленская выбирала наряды от Gasanova для важных событий, а президент Владимир Зеленский неоднократно появлялся в худи и рубашках этого бренда. Кроме того, Эльвира создает уникальные образы для чемпиона мира по боксу Александра Усика.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эльвира Гасанова рассказала о неожиданной инициативе американских ветеранов, которые хотят подарить костюм президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это предложение поступило на фоне дипломатических напряжений между США и Украиной, а особенно после спора американского журналиста с Зеленским относительно его образа.

