40-летняя певица Лавика впервые стала мамой и показала 'вечеринку' в роддоме. Фото малыша

40-летняя украинская певица Лавика впервые стала мамой. Артистка родила сына 28 декабря, в воскресенье, и поделилась первыми кадрами из роддома в Киеве.

Видео дня

Имя ребенка она не разглашала. О радостном событии исполнительница сообщила в Instagram, опубликовав серию из трех кадров.

На первом фото она еще беременная сидит вместе с мужем в одном из роддомов столицы.

На втором снимке Лавика показала маленькие детские носочки.

На третьей InstaStory – видео с новорожденным сыном в медицинской кроватке. Свет в палате был приглушенным, а блестки от специальной лампы на потолке и стенах певица назвала "нашей первой вечеринкой".

Радостной новостью поделился и новоиспеченный отец. Он опубликовал фото с любимой и подписал его словами: "Сегодня моя Любовь подарила мне сына".

Ранее OBOZ.UA писал, что о беременности Лавики стало известно в конце ноября. Тогда певица в интервью Славе Демину сообщила, что ждет мальчика и находится на девятом месяце беременности. Она признавалась, что была убеждена – родит девочку, однако с радостью приняла новость о сыне.

Артистка состоит в браке с мужчиной по имени Дмитрий, с которым вместе уже три года. Он занимается ремонтом электромобилей и передает восстановленные авто для нужд ВСУ.

Лавика (настоящее имя – Любовь Юнак) родилась 26 ноября 1985 года в Киеве. Имеет два высших образования – по психологии и хореографии. Широкую узнаваемость получила после участия в третьем сезоне "Фабрики звезд". В 2011 году подписала контракт с Moon Records и выпустила хиты "Щастя кольору платини" и "Вічний рай".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!