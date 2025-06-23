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Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
2,8 т.
Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

Украинский шоумен, телеведущий и актер Андрей Джеджула в третий раз стал отцом. По его словам, 22 июня в 12:43 у него родилась дочь, которую назвали Эмилия.

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Об этом 49-летний артист сообщил в своем Instagram. Эта новость стала настоящей неожиданностью для поклонников Джеджулы, ведь в течение последнего года он почти не рассказывал о личной жизни и не намекал на будущее пополнение в семье.

Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

"Я снова папа! Сегодня 22.06.25 в 12:43 к нашей семье присоединилась маленькая ангелочек Эмилия!" – написал Джеджула.

Ведущий опубликовал первые трогательные фото с новорожденным ребенком, правда, лица девочки на снимках не видно. Артист пообещал вскоре раскрыть больше подробностей, в том числе и то, кто является матерью девочки. Сейчас эта информация остается неизвестной, поскольку Джеджула старательно оберегает новые отношения от внимания публики.

Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

Для Андрея Джеджулы это уже третий ребенок. От предыдущих отношений шоумен воспитывает еще двоих детей – сына Даниэля и дочь Аделину. Старший сын, которому сейчас 16 лет, родился в гражданском браке с украинской певицей Сантой Димопулос. Даниэль долгое время жил и учился за границей, в престижной французской школе Nice International School. Но еще в прошлом году он вернулся в Украину и решил остаться с отцом в Киеве.

Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

"Сын сейчас живет со мной. Это его сознательное решение. Он в свои 15 лет приехал ко мне и 24/7 находится под моим присмотром и воспитанием. Видимо, пришел тот момент, когда недостаточно только внимания матери и необходимо внимание отца", – рассказал Джеджула в одном из интервью.

Что касается отношений с экс-избранницей Сантой Димопулос, то после длительного конфликта, связанного с правами на опеку над сыном, пара наладила коммуникацию. Джеджула признался OBOZ.UA, что они не общались много лет, но в начале этого года именно Санта первой вышла на контакт по вопросам воспитания сына.

Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

Второй ребенок Андрея Джеджулы – дочь Аделина, которая родилась в браке с блогером Юлией Леус. Ей сейчас 4 года. После развода отношения между Джеджулой и бывшей женой резко обострились. Супруги не могут достичь согласия в вопросе опеки над ребенком: Леус утверждает, что отец не интересуется дочерью, а Джеджула заявляет, что ему чинят препятствия в общении с ребенком. В 2022 году ведущий обнародовал видеообращение, в котором пожаловался, что Леус не явилась на комиссию по правам ребенка и распространяет ложную информацию о нем.

Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

Сейчас Аделина проживает с мамой в Польше и, по словам Леус, не виделась с отцом больше года. В то же время Юлия подтвердила, что Джеджула платит алименты, но, по ее мнению, только из-за юридических обязательств. Шоумен утверждает, что его цель – добиться справедливого права на участие в воспитании ребенка, поэтому и подал иск в суд.

Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

"С Адель я общаюсь три раза в неделю. Это фиксированные разы, которые у меня есть по решению суда. В эти дни я сам выбираю: как будет удобно мне и ребенку, чтобы не портить ей график. Чаще всего мы общаемся в одно и то же время, когда она возвращается из садика. Мы общаемся по видеосвязи, где можем смотреть мультики, играть в игры, танцевать, болеть", – рассказывал журналист.

Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

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