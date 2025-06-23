Андрей Джеджула стал отцом в третий раз: что известно о двух других его детях от разных женщин

Украинский шоумен, телеведущий и актер Андрей Джеджула в третий раз стал отцом. По его словам, 22 июня в 12:43 у него родилась дочь, которую назвали Эмилия.

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Об этом 49-летний артист сообщил в своем Instagram. Эта новость стала настоящей неожиданностью для поклонников Джеджулы, ведь в течение последнего года он почти не рассказывал о личной жизни и не намекал на будущее пополнение в семье.

"Я снова папа! Сегодня 22.06.25 в 12:43 к нашей семье присоединилась маленькая ангелочек Эмилия!" – написал Джеджула.

Ведущий опубликовал первые трогательные фото с новорожденным ребенком, правда, лица девочки на снимках не видно. Артист пообещал вскоре раскрыть больше подробностей, в том числе и то, кто является матерью девочки. Сейчас эта информация остается неизвестной, поскольку Джеджула старательно оберегает новые отношения от внимания публики.

Для Андрея Джеджулы это уже третий ребенок. От предыдущих отношений шоумен воспитывает еще двоих детей – сына Даниэля и дочь Аделину. Старший сын, которому сейчас 16 лет, родился в гражданском браке с украинской певицей Сантой Димопулос. Даниэль долгое время жил и учился за границей, в престижной французской школе Nice International School. Но еще в прошлом году он вернулся в Украину и решил остаться с отцом в Киеве.

"Сын сейчас живет со мной. Это его сознательное решение. Он в свои 15 лет приехал ко мне и 24/7 находится под моим присмотром и воспитанием. Видимо, пришел тот момент, когда недостаточно только внимания матери и необходимо внимание отца", – рассказал Джеджула в одном из интервью.

Что касается отношений с экс-избранницей Сантой Димопулос, то после длительного конфликта, связанного с правами на опеку над сыном, пара наладила коммуникацию. Джеджула признался OBOZ.UA, что они не общались много лет, но в начале этого года именно Санта первой вышла на контакт по вопросам воспитания сына.

Второй ребенок Андрея Джеджулы – дочь Аделина, которая родилась в браке с блогером Юлией Леус. Ей сейчас 4 года. После развода отношения между Джеджулой и бывшей женой резко обострились. Супруги не могут достичь согласия в вопросе опеки над ребенком: Леус утверждает, что отец не интересуется дочерью, а Джеджула заявляет, что ему чинят препятствия в общении с ребенком. В 2022 году ведущий обнародовал видеообращение, в котором пожаловался, что Леус не явилась на комиссию по правам ребенка и распространяет ложную информацию о нем.

Сейчас Аделина проживает с мамой в Польше и, по словам Леус, не виделась с отцом больше года. В то же время Юлия подтвердила, что Джеджула платит алименты, но, по ее мнению, только из-за юридических обязательств. Шоумен утверждает, что его цель – добиться справедливого права на участие в воспитании ребенка, поэтому и подал иск в суд.

"С Адель я общаюсь три раза в неделю. Это фиксированные разы, которые у меня есть по решению суда. В эти дни я сам выбираю: как будет удобно мне и ребенку, чтобы не портить ей график. Чаще всего мы общаемся в одно и то же время, когда она возвращается из садика. Мы общаемся по видеосвязи, где можем смотреть мультики, играть в игры, танцевать, болеть", – рассказывал журналист.

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