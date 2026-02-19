Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины выявила ряд вопросов, которые годами откладывались, хотя и находились в фокусе общественного внимания. Энергетическая составляющая связана со всеми подсистемами жизнеобеспечения страны. Соответственно, кризисные проявления в сфере инфраструктуры и энергоснабжения сигнализируют о необходимости комплексных изменений с целью повышения уровня безопасности государства и улучшения качества и продолжительности жизни граждан.

Стратегический подход предполагает учет фактического состояния и прогноз развития различных элементов многоуровневой системы для поиска эффективных решений, имеющих мультимодальный характер и направленных на снижение рисков. В свою очередь, своевременное предупреждение и сокращение рисков начинается с их идентификации и системного анализа, что отражается в ряде управленческих решений, в частности в планировании комплексного пространственного развития территорий и городских агломераций.

Техногенная и экологическая безопасность влияет на качество и продолжительность жизни человека

Запрос на быстрые управленческие решения фокусирует внимание руководителей государственных учреждений и органов местного самоуправления на различных технологиях энергоснабжения, однако существует перечень вызовов на стыке критической инфраструктуры, энергетической генерации и коммунальных услуг, которые не могут быть обеспечены лишь локальными инициативами. Можно констатировать, что на уровне государства система мониторинга потенциальных техногенных угроз с разработкой превентивных мер является несовершенной, и требуется более качественная координация на различных уровнях как составляющая системы управления рисками.

С целью стимулировать изменения правовыми методами в течение многих лет командой экспертов и адвокатов Фонда "Сокращение рисков" было инициировано и проведено ряд судебных дел с фиксацией ответственности за нарушение конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Так, на примере нескольких проблемных объектов в Киевской области, типичных для всех регионов Украины, была сформирована доказательная база с соответствующими положительными решениями на уровне Верховного Суда. Решения охватывали ряд аспектов защиты граждан, а именно: гражданского, санитарно-медицинского, экологического и техногенного. До войны одно из дел, касавшееся крупного государственного энергетического объекта, было принято к рассмотрению Европейским судом по правам человека и охватывало исковые заявления сотен жителей города Украинка.

Инициативы правозащитного характера были направлены на то, чтобы продемонстрировать важность технологического обновления инфраструктуры и необходимость адаптации нормативно-правовой базы к потребностям громад и городов для безопасной жизни. Последствия военных действий усугубили ситуацию, однако выход – в эффективном планировании, а не в "латании дыр". Украине необходимы структурные изменения с надлежащим экспертным обеспечением и контролем за их внедрением, поскольку превентивные меры значительно выгоднее для населения и громад, чем ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Генеральный план города – долгосрочный инструмент техногенной, энергетической и экологической безопасности

Мой родной город Киев сейчас переживает один из самых сложных этапов своей истории, как и все города и села Украины, израненные шрамами российской агрессии. На наших глазах разворачивается сценарий, о котором задолго предупреждали ученые и общественность в части накопления проблем коммунальной инфраструктуры и энергетического сектора.

Мы видим ошибочные модели управления жилыми домами, когда проблемы перекладываются на плечи жителей, при том, что существует система коммунальных управляющих компаний и департаментов городской администрации, которые фактически не несут ответственности за качество оплаченных услуг. Они не только не выполняют свои прямые обязанности, но и создают препятствия для жителей. Отдельную обеспокоенность вызывает и специфика бюджетного процесса с точки зрения эффективности его планирования, которое осуществляется без учета качественных и количественных показателей снижения рисков и повышения качества и продолжительности жизни горожан. Киевляне почти никогда не слышали обоснования эффективности обеспечения потребностей громад при распределении их средств городским советом. На практике депутаты распределяют ресурсы без реальной связи с горожанами. В Швейцарии я видел, как депутаты муниципалитетов приходили к избирателям домой и спрашивали, как голосовать по тем или иным вопросам.

Базовым документом, которым руководствуются все службы при организации своей работы на благо громады – от энергетиков, водоснабжающих организаций, пожарных и транспортных служб до правоохранителей и медиков – является Генеральный план города, который служит отправной точкой для упорядочивания управленческих процессов. В городах стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии к этому относятся очень строго. Киев также не был исключением, и современный облик столицы сформирован после Второй мировой войны в процессе масштабного восстановления. В ХХ веке было принято несколько Генеральных планов, заложивших массовую застройку жилых массивов и промышленных кварталов вместе с сетью критической инфраструктуры (от теплотрасс до коллекторов), которой мы пользуемся до сих пор. Сейчас из-за хаотичной застройки и перегруженных дорог город находится в состоянии коллапса, и этот управленческий беспорядок "ворует" время у киевлян.

Утвержденный решением Киевского городского совета в 2002 году Генеральный план был рассчитан до 2020 года. Сейчас уже 2026 год, однако стратегического документа развития столица так и не имеет. Генплан разрабатывается в соответствии с Законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности" и утверждается Киевским городским советом. Субъектами процесса, которые также должны нести ответственность за неупорядоченность городских процессов, являются Кабинет Министров и Верховная Рада Украины, совместно формирующие энергетическую, региональную и строительную политику.

Депутаты Киевсовета заверяют, что работа над новым Генеральным планом продолжается с учетом перспектив до 2040–2050 годов и уже есть наработанные проекты. Однако парламент в течение последних десяти лет постоянно предлагает новые концептуальные законодательные изменения, которые до сих пор не получили завершенной формы. Это свидетельствует либо о сознательном затягивании времени, либо об отсутствии надлежащей координации, что приводит к соответствующим последствиям.

Человек, его качество и продолжительность жизни – показатель эффективности органов власти

На уровне политических лозунгов Украина проводит законодательные изменения для вступления в ЕС, однако в вопросах восстановления и развития территорий законодательное поле выглядит фрагментированным, перегруженным и содержащим взаимоисключающие нормы. Помимо прямых управленческих ошибок, вопросы развития городов и защиты интересов их жителей институционально не урегулированы.

Киев как столица имеет особый статус, регулируемый соответствующим законом, поэтому еще в 2016 году я публично предлагал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для срочного рассмотрения состояния объектов критической инфраструктуры и в целом политики техногенной безопасности на примере Киева. Уже тогда было понятно, что существует проблема изношенности инфраструктуры, и было бы целесообразно провести своеобразный краш-тест и использовать этот опыт для других городов, ведь столица должна быть примером для всей страны. Однако СНБОУ сочло это несвоевременным.

Ответственность за страну начинается с заботы о гражданах и местах их проживания — это закреплено в Конституции Украины, в частности в статьях 3, 16 и 50, которые определяют, что человек, его жизнь и здоровье являются высшей социальной ценностью, а также гарантируют право на безопасную окружающую среду и государственную политику по ее защите. Поэтому вопросы техногенной и экологической безопасности, модернизации инфраструктуры наполняют содержанием конституционные принципы, реализация которых требует ряда дополнительных мер, а именно: постоянная идентификация рисков и цифровизация матрицы угроз; работа с данными во взаимодействии с научными организациями; регулярный аудит критической инфраструктуры и определение приоритетов; своевременное инвестирование в модернизацию инфраструктуры; координация служб на основе модели управления рисками с постоянным ее совершенствованием.

В управлении государством и городами, особенно в кризисные времена, важно избегать крайностей идеологий, присущих любому политическому движению, и опираться на научный подход. Поэтому хочу обратить внимание власти на необходимость использования межотраслевых наработок и внедрения искусственного интеллекта в систему государственного управления, чтобы техногенные, энергетические, экологические и другие риски были максимально управляемыми заранее, и люди больше не оказывались в ловушке холода, отсутствия электроэнергии, воды и т.д. Курс на снижение рисков и повышение качества и продолжительности жизни граждан должен усиливать управленческий функционал органов власти как на местном, так и на центральном уровнях.