'Осталось две самые холодные ночи': синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

В Украине завершается период самых интенсивных февральских морозов – впереди только две по-настоящему холодные ночи. Уже в воскресенье, 22 февраля, погода изменится: морозы ослабнут, а в воздухе появятся первые признаки мартовской погоды. В то же время выходные пройдут преимущественно без существенных осадков.

Самыми холодными станут ночи с 21 на 22 февраля. Прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В большинстве областей температура будет опускаться до -10...-16 °C, тогда как на юге страны и местами на западе морозы будут более мягкими – в пределах -2...-6 °C. Днем в субботу ожидается умеренный мороз -2...-7 °C, а уже в воскресенье дневные показатели будут колебаться от -3 °C до +4 °C.

Антициклон обусловит преимущественно сухую погоду на выходных. Исключением станет юг Одесской области, где в субботу возможен мокрый снег с дождем, а также западные области – там в воскресенье прогнозируют дожди. В других регионах существенных осадков не ожидается.

В Киеве также прогнозируют две холодные ночи: в ночь на 21 февраля температура снизится до -15 °C, днем будет около -5 °C. В ночь на 22 февраля столбики термометров опустятся до -12 °C, а днем потеплеет до -1 °C. В субботу в столице будет солнечно, в воскресенье –больше облаков, но без осадков.

Дальнейшее потепление будет сопровождаться туманами и осадками, однако общая тенденция свидетельствует о постепенном переходе к более мягкой, предвесенней погоде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в субботу, 21 февраля, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура воздуха в регионе местами опустится до -20 °С, а днем максимально прогреется до -3 °С.

