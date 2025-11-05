Певица ROXOLANA, которую называют невесткой Юрия Бойко, впервые стала мамой и рассекретила имя малыша. Фото после родов

Семья украинской исполнительницы Роксоланы Сироты, известной аудитории под сценическим псевдонимом ROXOLANA, стала больше еще на одного человека. 28-летняя певица, мужем которой, по слухам, является сын бывшего сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко, родила девочку.

Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась на личной странице в Instagram. Она показала фотографию из палаты роддома и уже рассекретила имя первенца.

"Добро пожаловать, София", – лаконично написала артистка.

На обнародованной фотографии можно увидеть, как ROXOLANA обнимает новорожденную дочь и нежно смотрит на нее. Хотя артистка полностью не показала лицо девочки, хорошо видно, что у нее густые темные волосы.

Новость о пополнении в семье певицы вызвала положительные эмоции у ее коллег и подписчиков. В комментариях пользователи сети оставили звездной маме кучу приятных слов и поздравлений:

"Ай, какое счастье! Доченька! Такие замечательные. Поздравляю!"

"Фантастическая новость! Поздравляем вас, невероятные девушки".

"Поздравления".

"Рокси дорогая, поздравляю тебя! Пусть Софийка растет здоровой и счастливой! А тебе скорейшего восстановления! Обнимаю".

"Поздравляю! Ура, ура. Пусть будет здоровая и очень счастливая девочка".

Заметим, что о своей беременности ROXOLANA сообщила в конце июля. В свой день рождения артистка показала трогательный кадр, где попозировала на камеру в нежно-голубом боди, который подчеркнул ее заметно округлившийся животик.

Что известно о муже знаменитости

ROXOLANA держит свои сердечные дела за семью замками и не раскрывает личность возлюбленного, но все же время от времени делится интересными деталями о личном. Известно, что исполнительница познакомилась со своим мужем в Крыму, когда была 12-летней девочкой. Долгое время их связывала исключительно дружба, но во время учебы в университете вспыхнули романтические чувства.

Певица встречалась с избранником около пяти лет. Пара узаконила отношения во время пандемии COVID-19, а важный день провела в кругу семьи. Как рассказывала ROXOLANA, ее муж работает в сфере IT. Кстати, артистка скрывает любимого от фанатов, ведь он сам хочет держаться в стороне от публичной жизни.

Однако такая позиция провоцирует появление слухов. В сети предполагают, что ROXOLANA на самом деле является невесткой Юрия Бойко, который якобы финансирует ее творческую карьеру. Сама же певица опровергает подобные упреки.

"Единственное, что я могу сказать точно и гарантированно, это то, что я не строю деньги ни за какие партии, ни за какие политические силы. Это финансы мои непосредственно и моей сестры, которая является моим бизнес-партнером. Это все, на что я могу дать ответ точно четкий и конкретный", – отмечала звезда.

Людей, которые распространяют подобные сплетни, ROXOLANA сравнила с "террористами". Артистка убеждена, что нет никакого смысла вести с ними переговоры и пытаться что-то доказать.

