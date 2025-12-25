Зять и внук приехали с фронта: Ада Роговцева объединилась с четырьмя поколениями семьи, чтобы спеть колядку

Во время ежегодной концерт-мистерии "Территория РождествА. Дух непокоренных" актриса Ада Роговцева вместе с семьей исполнила рождественскую колядку "Ой у полі-полі виросла ялина". К выступлению присоединились четыре поколения ее семьи, в частности зять и внук, которые приехали с фронта.

На сцене показали символическую семейную сцену, которая олицетворяла единство, поддержку и цену, которую украинские семьи платят за свободу. Видео выступления опубликовали вместе со всей концертной программой на YouTube.

Во время выступления Ада Роговцева сначала самостоятельно появилась в кадре, поправила скатерть на столе и села. Впоследствии к ней присоединились женщины из семьи. После этого из-за спины подошли мужчины – среди них зять и внук актрисы, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины.

Они стали позади своих избранниц и обняли их за плечи. После этого женщины поставили на стол рождественские блюда и стали уже за мужчинами. В конце к семье подбежал правнук Ады Роговцевой – так на сцене собрались четыре поколения ее семьи.

Ада Роговцева, Екатерина Степанкова, Алексей Степанков, Дарья Степанкова, Виктория Степанкова, Алексей Скляренко, Матвей Скляренко и даже самый младший – маленький правнук Константин Степанков – создали для зрителей на экране настоящую сказку.

"Різдво, Різдво!

В печі вогонь не гасне,

в душі – горить, палахкотить.

І все недобре, все нещасне

в минуле попелом летить", – продекламировала после семейного выступления Ада Роговцева.

Ранее актриса рассказывала о своем внуке Алексее, который воюет на фронте. В интервью Сергею Жадану она признавалась, что война сильно изменила его характер. По словам Роговцевой, после возвращения с передовой мужчина реагирует на резкие звуки – даже ее вздохи могут напоминать ему свист ракеты.

"Это не от него зависит", – объясняла актриса.

Вся семья Ады Роговцевой вовлечена в сопротивление российской агрессии. Кроме внука, на фронте также находится ее зять. Другие члены семьи занимаются волонтерством, а сама актриса поддерживает военных, молится за Украину и продолжает жить и работать в столице.

Ранее мы писали, что проекту "Территория Рождества" уже 9 лет. Его особенность – место, где народные колядки и щедривки звучат в современном художественном исполнении и собирают на сцене военных и известных артистов. Его автор Анджелика Рудницкая давала OBOZ.UA интервью.

