Верховный суд США отменил все введенные Трампом пошлины: что известно о причине

В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США принял историческое решение, которым отменил большинство масштабных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Суд постановил, что глава Белого дома превысил свои полномочия, когда односторонне ввел масштабные тарифные ограничения по всему миру без согласия Конгресса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на решение суда. Речь идет об одном из важнейших судебных поражений администрации Дональд Трамп во время его второго президентского срока.

Причина отмены

Верховный суд США постановил, что введенные Трампом широкомасштабные пошлины противоречат федеральному законодательству. Судьи пришли к выводу (6 голосов против 3), что президент не имел права самостоятельно устанавливать таможенные ограничения глобального масштаба, поскольку для этого необходимо четкое полномочие со стороны Конгресса.

Автором решения большинства стал главный судья Джон Робертс. В тексте постановления он отметил, что глава государства претендовал на "чрезвычайные полномочия" по одностороннему введению пошлин без ограничений по сумме, продолжительности или масштабу. В то же время, учитывая конституционные принципы и историю законодательства, такие действия возможны только при наличии четкой законодательной санкции, которой в этом случае не было.

Суд также отметил, что механизм чрезвычайных полномочий, на который ссылалась администрация, не дает достаточных оснований для введения подобных мер.

Решение стало заметным поражением Белого дома, особенно учитывая то, что ранее консервативное большинство суда неоднократно поддерживало администрацию Трампа в делах, связанных с миграционной политикой, кадровыми решениями и сокращением государственных расходов.

Что именно отменено

Решение касается широких взаимных пошлин на импорт из более чем 100 стран, которые составляли около 70% всех пошлин, введенных во время второго срока Трампа.

И хотя решение Верховного суда США не отменяет абсолютно все пошлины (например, те, что базируются на других законах), оно подрывает ключевую часть экономической программы администрации Дональда Трампа.

Финансовые последствия

Правительство США может быть вынуждено вернуть импортерам от 175 до сотен миллиардов долларов уже уплаченных пошлин. Сам Трамп назвал это решение "экономическим ударом" по стране.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп похвалил сам себя за удачную торговую политику. По его словам, он достиг успехов в этой сфере, используя тарифы как инструмент внешней политики, и с их помощью урегулировал уже не одну войну.

