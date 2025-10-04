Украинская телеведущая Инна Шевченко впервые стала мамой в 47 лет и показала фото с малышом

Семья украинской телеведущей Инны Шевченко стала больше еще на одного человека. 47-летняя журналистка, которая прошла довольно нелегкий путь, чтобы наконец забеременеть, родила мальчика.

Малыш появился на свет в пятницу, 3 октября. Радостной новостью ведущая поделилась на личной странице в Instagram. Она показала первую фотографию с сыном, где держит его крошечную ручку.

"Мама в 47. Наше чудо решило произойти чуточку раньше! 3.10.2025. Мальчик – 3 780 граммов. Позже расскажу подробности. А сейчас отдыхаем и наслаждаемся нашим счастьем!", – написала журналистка.

Пополнение в семье Инны Шевченко стало радостной вестью и для ее подписчиков. В комментариях под постом юзеры активно поздравляют новоиспеченную маму и желают ей всего наилучшего:

"Искренне поздравляю! Это огромная радость! Здоровья, счастливой судьбы малышу! А тебе наслаждения от него!"

"Поздравляю вас! Желаю счастья в каждом дне!"

"Искренние поздравления! Вы молодец и пример для всех мам. Малыш пусть растет здоровеньким, а вам сил и вдохновения!"

"Инна, поздравления! Пусть малыш растет здоровым и счастливым, а вам – сил и радости от материнства. Радуюсь за вас, как за себя".

Что телеведущая рассказывала о своей беременности

Путь к желанному материнству оказался для Инны Шевченко довольно нелегким. Врачи почти не давали шансов, что ведущая, которая ранее работала в программе "Факты" на телеканале ICTV, сможет забеременеть. Однако она никогда не опускала рук, поэтому в конце концов произошло чудо. В прошлом году журналистка сообщила, что носит малыша под сердцем.

Забеременеть Инна Шевченко смогла с помощью искусственного оплодотворения и только с третьей попытки. Все время рядом с телеведущей был ее муж, французский режиссер Лоран Жави, которой стал для нее сильной поддержкой.

Кстати, как рассказывала журналистка, именно ее возлюбленный нашел медицинское учреждение, где ей провели успешную процедуру ЭКО: "Лоран мониторил много форумов женских и нашел испанскую клинику, которая предлагала очень интересную программу "безлимитную" на два года. Это такая у них акция тогда была. Ты платишь сумму значительно большую, чем одна попытка стоит. В Испании одна попытка, но уже туда входят медикаменты, стоит где-то 6,5 тысяч долларов, а проживание это все за твой счет. Мы нашли эту программу на два года. Была скидка, обычно 18 тысяч евро, а у нас по акции 13 тысяч".

