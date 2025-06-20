Леся Никитюк родила: инсайдер раскрыл, где и когда ведущая впервые стала мамой

Инсайдер рассекретил, что семья украинской ведущей и звезды проекта "Хто зверху?" Леси Никитюк увеличилась еще на одного человека. По его словам, в воскресенье, 15 июня, она родила ребенка в Первом роддоме Киева.

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Как сообщил источник блогеру Богдану Беспалову, журналистка стала мамой мальчика. Интересно, что раскрыть детали личной жизни знаменитости информатор решил из-за личной обиды на нее.

По данным источника, 19 июня Лесю Никитюк уже выписали из роддома. Новоиспеченную маму с малышом встретил ее возлюбленный и забрал их домой. Инсайдер отметил, что важный момент для пары состоялся без лишней шумихи.

Сама же ведущая пока никак не комментирует вероятное пополнение в своей семье. На личной странице в Instagram она лишь поделилась трогательными кадрами, где предстала перед камерой на последних неделях беременности. Кстати, используя снимки именно с этой фотосессии, Леся Никитюк подтвердила, что носит ребенка под сердцем.

Напомним: слухи о беременности знаменитости начали распространяться на просторах сети еще в январе этого года. Сперва журналистка сообщила, что ее избранник, военнослужащий Дмитрий Бабчук, сделал ей предложение руки и сердца. Позже она поразила фанатов новостью, что планирует уйти из проекта "Хто зверху?", где работала ведущей с 2018 года. Эти новости лишь подогревали предположения о будущем пополнении в семье знаменитости.

Долгое время Леся Никитюк как не подтверждала, так и не опровергала сплетни о своей беременности, однако 16 июня официально заявила: ждет первенца. Похоже, что в это время ведущая уже держала малыша на руках.

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