У Вирастюка родился пятый сын, которому дали необычное сокращенное имя

Семья заслуженного мастера спорта Украины Василия Вирастюка стала больше еще одного человека. 50-летний спортсмен в пятый раз стал отцом.

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Радостной новостью силач поделился на своей странице в Instagram. Жена народного депутата Ирина, которая на 11 лет младше любимого, родила ему мальчика.

Супруги решили не создавать лишних интриг из-за пополнения в семье и уже рассекретили, как назвали новорожденного. Полное имя мальчика – Ярослав, а вот его сокращенная форма довольно необычная – Ярек.

"06.01.2025 года, в 15:55 у нас родился Ярослав (Ярек). По моей линии – пятый сын. Рост – 58 см, вес – 3850 граммов. Мама, сын и папаша чувствуют себя прекрасно", – написал спортсмен.

Сейчас Василий Вирастюк не показал, как выглядит малыш. Однако на заднем фоне опубликованного фото все же можно слегка разглядеть новорожденного.

Напомним, в жизни нардепа было три любимых женщины, с которыми он строил серьезные отношения. С первой избранницей Светланой, к5оторая родила Василию Вирастюку сына Адама, он прожил в браке с 2003 по 2006 год. Их история любви имела довольно трагический конец, ведь женщина внезапно умерла на горнолыжном курорте Турции под лавиной снега.

Впоследствии спортсмен закрутил роман с Инной, брак с которой продлился 15 лет, до 2024-го. На протяжении совместной жизни супруги стали родителями двух сыновей: Олега и Саши. По словам Вирастюка, их отношения дали трещину, когда возлюбленная с детьми уехала в Прагу в начале полномасштабного вторжения.

Роман с 38-летней Ириной силач начал еще в браке. Они случайно познакомились на семейном ужине. Встреча стала судьбоносной, ведь со временем они увязали себя узами брака. У супругов уже есть двое детей: Владимир и новорожденный Ярослав.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актер "Квартала 95", который заменил Зеленского, во второй раз стал отцом и рассказал о партнерских родах.

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