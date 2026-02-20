Если кому-то интересно, в чем заключается некомпетентность и невежество представителей действующей власти, которые, к сожалению, сейчас занимают руководящие должности, и понять на упрощенном уровне, как работает компенсация НДС:

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

...

Публічна відповідь народній депутатці партії "Слуга народу" Ользі Василевській-Смаглюк, яка не розбирається в ПДВ, пише всіляку нісенітницю й не розуміє суті питання. Типовий представник ефекту Даннінга — Крюґера.

....

Почнімо з цього: "По сплаті ПДВ за 25 рік стоять нулі!"

Ви ще більше зариваєтеся, демонструючи свою некомпетентність і невігластво. Я можу офіційно провести для вас платне навчання (вартість залежатиме від вашого запиту) або окремий консалтинг (ставка — 15 000 грн за годину).

Але pro bono, у межах програми хоча б мінімального розвитку розумових здібностей таких народних депутатів, які, на жаль, зараз при владі в Україні, поясню, як працює ПДВ:

1) Щоб підприємство отримало відшкодування з бюджету, у нього має бути сформований податковий кредит на відповідну суму ПДВ.

2) Щоб у підприємства був сформований податковий кредит, воно повинно сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКАМ (А НЕ В БЮДЖЕТ) кошти за товари та послуги з урахуванням ПДВ і мати можливість включити сплачений ПДВ до податкового кредиту за такими операціями (дехто не знає, що не весь ПДВ можна включати до податкового кредиту).

3) У постачальників, які отримали кошти з ПДВ від цього підприємства за товари та послуги, на суму отриманого ПДВ виникають зобов’язання перед державою зі сплати цього податку.

4) Тому, коли ви бачите, що певні підприємства сплатили 0 ПДВ до бюджету й отримали відшкодування, це лише означає, що в їхніх постачальників виникли зобов’язання зі сплати цього ПДВ.

....

Пропоную вам зупинитися й більше не ганьбитися у питаннях ПДВ.

…

Щодо: "Дивимось на ПДФО: 530 млн грн за весь 2025 рік. 20 НАЙБІЛЬШИХ ПЕРЕРОБНИКІВ!":

1) В Україні масово виплачують зарплати "в конвертах", зокрема й народним депутатам партії "Слуга народу".

2) Відповідальність за це лежить на представниках чинної влади, які через свою некомпетентність вони не можуть вирішити цю проблему.

3) Щодо ПДФО я не мав до вас жодних зауважень, поки, оскільки мені ще не траплялися ваші тексти про цей податок.

4) Темою ПДФО я займаюся дуже давно. На моїй сторінці були сотні публікацій про це. Наприклад, у 2016 році до мене звернулися з проханням проконсультувати представників Уряду України, що я й зробив. У результаті сума сплаченого ПДФО зросла в рази, а ВВП України продемонстрував найбільший приріст серед країн Європи.

Деталі про те, як це було зроблено і які це мало наслідки для України, можна прочитати тут.

…

Щодо: "Не знаю, які там презентації ви малювали в НБУ".

Я жодних презентацій у НБУ не "малював" і ніколи там не працював. У 2004 році я підготував презентацію та доповідь Голові НБУ — і на цьому все. У коментарях я вже пообіцяв розповісти цю історію за кілька днів.

…

Щодо: "Але ви вписались публічно в безнадійну історію. Прийміть мої співчуття".

По-перше, погрозами мене не залякати. Це не вдалося нікому: ні під час Євромайдану (ні працівникам СБУ, ні прокуратури), коли я був членом організаційного комітету, ні пізніше, коли на моїх ресурсах з’являлася критика Президента Порошенка і до мене додому приїжджали з керівництва СБУ. Хоча згодом ми почали активно співпрацювати з ними проти Росії.

По-друге, ті, хто зі мною працював або навчався — наприклад, колеги з Української школи політичних студій, — знають, що співчувати потрібно вам.

...

Початок моєї історії з цією нардепкою тут.