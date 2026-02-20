Блог | Василевская-Смаглюк не разбирается в НДС. Объясню, как работает компенсация от государства
Если кому-то интересно, в чем заключается некомпетентность и невежество представителей действующей власти, которые, к сожалению, сейчас занимают руководящие должности, и понять на упрощенном уровне, как работает компенсация НДС:
Публічна відповідь народній депутатці партії "Слуга народу" Ользі Василевській-Смаглюк, яка не розбирається в ПДВ, пише всіляку нісенітницю й не розуміє суті питання. Типовий представник ефекту Даннінга — Крюґера.
Почнімо з цього: "По сплаті ПДВ за 25 рік стоять нулі!"
Ви ще більше зариваєтеся, демонструючи свою некомпетентність і невігластво. Я можу офіційно провести для вас платне навчання (вартість залежатиме від вашого запиту) або окремий консалтинг (ставка — 15 000 грн за годину).
Але pro bono, у межах програми хоча б мінімального розвитку розумових здібностей таких народних депутатів, які, на жаль, зараз при владі в Україні, поясню, як працює ПДВ:
1) Щоб підприємство отримало відшкодування з бюджету, у нього має бути сформований податковий кредит на відповідну суму ПДВ.
2) Щоб у підприємства був сформований податковий кредит, воно повинно сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКАМ (А НЕ В БЮДЖЕТ) кошти за товари та послуги з урахуванням ПДВ і мати можливість включити сплачений ПДВ до податкового кредиту за такими операціями (дехто не знає, що не весь ПДВ можна включати до податкового кредиту).
3) У постачальників, які отримали кошти з ПДВ від цього підприємства за товари та послуги, на суму отриманого ПДВ виникають зобов’язання перед державою зі сплати цього податку.
4) Тому, коли ви бачите, що певні підприємства сплатили 0 ПДВ до бюджету й отримали відшкодування, це лише означає, що в їхніх постачальників виникли зобов’язання зі сплати цього ПДВ.
Пропоную вам зупинитися й більше не ганьбитися у питаннях ПДВ.
Щодо: "Дивимось на ПДФО: 530 млн грн за весь 2025 рік. 20 НАЙБІЛЬШИХ ПЕРЕРОБНИКІВ!":
1) В Україні масово виплачують зарплати "в конвертах", зокрема й народним депутатам партії "Слуга народу".
2) Відповідальність за це лежить на представниках чинної влади, які через свою некомпетентність вони не можуть вирішити цю проблему.
3) Щодо ПДФО я не мав до вас жодних зауважень, поки, оскільки мені ще не траплялися ваші тексти про цей податок.
4) Темою ПДФО я займаюся дуже давно. На моїй сторінці були сотні публікацій про це. Наприклад, у 2016 році до мене звернулися з проханням проконсультувати представників Уряду України, що я й зробив. У результаті сума сплаченого ПДФО зросла в рази, а ВВП України продемонстрував найбільший приріст серед країн Європи.
Деталі про те, як це було зроблено і які це мало наслідки для України, можна прочитати тут.
Щодо: "Не знаю, які там презентації ви малювали в НБУ".
Я жодних презентацій у НБУ не "малював" і ніколи там не працював. У 2004 році я підготував презентацію та доповідь Голові НБУ — і на цьому все. У коментарях я вже пообіцяв розповісти цю історію за кілька днів.
Щодо: "Але ви вписались публічно в безнадійну історію. Прийміть мої співчуття".
По-перше, погрозами мене не залякати. Це не вдалося нікому: ні під час Євромайдану (ні працівникам СБУ, ні прокуратури), коли я був членом організаційного комітету, ні пізніше, коли на моїх ресурсах з’являлася критика Президента Порошенка і до мене додому приїжджали з керівництва СБУ. Хоча згодом ми почали активно співпрацювати з ними проти Росії.
По-друге, ті, хто зі мною працював або навчався — наприклад, колеги з Української школи політичних студій, — знають, що співчувати потрібно вам.
