Звезда 'Сватов' Анна Кошмал родила второго ребенка и показала, как ее встречали из роддома. Фото

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал во второй раз стала мамой. 30-летняя знаменитость родила девочку еще 11 марта, однако радостную новость решила сообщить только через несколько дней.

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Пока звездная мама не показала лицо малышки, однако рассекретила: они с мужем назвали дочь Софией. На личной странице в Instagram актриса обнародовала несколько фотографий с радостного дня, на которых видно, что ее встречали из роддома с большим количеством шаров и красивыми букетами цветов.

"Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы безгранично счастливы! Спасибо всем врачам, которые сделали появление на свет принцессы максимально комфортным и быстрым. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу – родители двоих", – написала звезда.

В день выписки из роддома Анна Кошмал позировала на камеру в бежевой пушистой кофте, которую скомбинировала со светлыми брюками. На руках актриса держала маленькую Софию, которую одела в белый костюм и шапочку и завернула в одеяло.

Поздравить Анну Кошмал и ее мужа с пополнением пришли немало близких для семьи людей. Они принесли новоиспеченным родителям множество подарков.

К поздравлениям присоединились и подписчики актрисы, которые оставили большое количество добрых слов в комментариях:

"Поздравляю, Анютка! Невероятное счастье! Пусть Софийка будет здоровой и любимой! Счастливой и светлой судьбы крохе!"

"Поздравляем Софийку и ее родителей! Малышке – здоровья и беззаботности, родителям – терпения".

"Анюта, поздравляю тебя, прекрасная! Пусть растет счастливой и здоровой в мире и согласии, в любви и добре под мирным небом Украины! Крепко обнимаю!"

Анна Кошмал вышла замуж за своего избранника зимой 2017 года. Знаменитость скрывает личную жизнь от публики и не делится фотографиями с мужем в социальных сетях. 28 июня 2018-го у супругов родился первенец – сын Михаил.

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