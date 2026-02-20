На мой недавний материал о том, как вместо стриптиз-клуба сотрудники СБУ попали в офис Залужного, был замечательный отклик от постоянного читателя насчет того, что даже если в самом деле ошиблись адресом, вряд ли шмон в стриптиз-клубе должна проводить именно СБУ.

Еще и во время войны – добавлю я уже от себя.

Есть у меня, кроме того, и интересный причинно-следственный вопрос:

это а связи с заменой главы СБУ стали возможны соответствующие воспоминания бывшего главкома

или же, наоборот, слухи о потенциально резонансных воспоминаниях, еще когда они были только в проекте, оказались (возможно, при чьем-то активном содействии) одной из причин не очень ожидавшийся отставки Малюка?

В любом случае реакция "ЛИЧНЫЕ вопросы – на потом" касается, видимо, чего-то иного, ведь чудом ликвидированная возможность гражданской войны в Киеве во время войны настоящей – это уж никак не чей-то "личный" вопрос, да и от принципиального замалчивания вместо комментариев "личным" этот факт точно не станет.

И заодно тогда – кстати.

Ради ускорения мира общими усилиями и дальнейшего формирования в облитой кровью стране власти национального единства с настоящим общенародным мандатом на необходимые важные [и тяжелые] решения –

две самые рейтинговые (с колоссальным отрывом от всех остальных!) фигуры Украины морально обязаны побыстрее договориться и объявить:

на парламентско-президентские выборы они пойдут вместе одной командой, не раскачивая зря общество по типу былых ющенуковичей мирного времени.

А личное – забыть. Ибо мы того стоим.