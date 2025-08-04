Сергей Притула в четвертый раз стал отцом и рассекретил 'воинственное' имя малыша: что известно обо всех детях экс-ведущего и фото

Сергей Притула стал отцом в четвертый раз. Экс-телеведущий, волонтер и общественный деятель сообщил радостную новость на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное фото, на котором он держит на груди завернутого в белую простыню новорожденного сына.

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Малыш прижался к папе, а на лице Притулы – улыбка, спокойствие и гордость. В подписи к фото волонтер рассказал о рождении мальчика от имени самого младенца. Малыша назвали Марко Притула – "с ударением на "о".

"Я родился несколько дней назад в Киеве. Папа говорит, что я еще не совсем понимаю, в каком замечательном городе я появился на свет. А мама говорит, что я очень красивый мальчик и благодарит Бога, что когда я рождался не было воздушной тревоги", – написал Притула.

Притула отметил, что врачи называли сына "казачком", а сам мальчик в шутливой манере поблагодарил защитников в пикселе и заверил, что будет "достойным сыном не только мамы и папы, но и Украины". В финале малыш попрощался со всеми, ссылаясь на свои "важные дела" – "сися, сон и игры с братом и сестрами".

Имя Марко, по одной из наиболее распространенных интерпретаций, означает "воин" или "тот, кто посвящен Марсу", римскому богу войны. Оно ассоциируется с мужеством и силой.

Для Сергея Притулы это уже четвертый ребенок. От первого брака он имеет сына Дмитрия (2008 года рождения), а во втором браке с Екатериной Сопельник родились дочери Соломия (2017 года) и Стенфания (2021 года). Теперь в семье еще один мальчик – Марко.

Первого ребенка ему родила экс-супруга Юлия, с которой он познакомился в 2007 году в Тернополе. После нескольких лет отношений пара поженилась, но впоследствии развелась. В этом браке в 2008 году родился сын Дмитрий.

Дмитрий появляется в соцсетях отца крайне редко. Известно, что в начале октября 2024 года ему исполнилось 16 лет. Ростом Дмитрий уже почти равен отцу, и Притула не скрывает своей гордости за парня.

Старшая дочь Соломия праздновала 8-й день рождения 27 июля. В соцсетях Притула опубликовал фото с шариками, посвященными празднику, и трогательное поздравление. Он назвал дочь своим "светом", который помогает ему держаться во время войны и вдохновляет на добрые дела. Также волонтер признался, что именно Соломия поддерживает его ментально и помогает в воспитании младшей сестренки.

Стефания, самая маленькая дочь Притулы, имеет 4 года. Девочка также появляется в соцсетях звездного отца – вместе с Соломией они даже записывали видеообращение с призывом донатить на помощь ВСУ. Притула нежно называет своих девочек "помощницами" и не скрывает их активного участия в его волонтерской деятельности.

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