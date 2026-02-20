Блог | Обморожения и тяжелые бои: на фронт нужны грелки, экофло, генераторы и планшеты
На фронте кровопролитные бои, на самых тяжелых направлениях фронта очень холодно, морозы, особенно ночью, в окопах чувствуется намного холоднее.
На позиціях топити не можна, рятують тільки грілки. Грілки потрібні і для піхоти.
В військових трапляються обмороження, на днях в шпиталь привезли бійця, якому внаслідок обмороження ампутували кінцівки.. Це жах.
Дуже прошу зібрати кошти на грілки.
Купила декілька тисяч грілок, всі розлетілися по напрямках фронту. Ще тільки лютий і тепло ще буле нескоро.
Потреби з фронту сипляться кожного дня.
Повірте, люди, дуже важко зі зборами, хочеться всім допомогти, бо дійсно наши захисники в справжньому пеклі війни. Дуже втомлені, в важких умовах і всім їм хочеться жити..
Вкрай терміново потрібно оплатити ще:
4 станції Екофло - 227000 грн
Три генератори - 1200000 грн
Планшети - 14300 грн
Старлінк - 19900 грн
дуже прошу, 5-20-100 грн, хто як може
Розуміємо, що всім важко, але тим хто на фронті набагато складніше.
За два тиждні купила і вже поїхало на фронт:
Дрон Мавік - 2000 евро
Два генератори - 80000 грн
Три генератори - 900000 грн
Дві станції Екофло - 116000 грн
Рації - 28300 грн
Старлінк - 19900 грн
Ще одна станція Екофло - 54000 грн
Грілки - 6300 грн та 22000 грн
Дякуємо всім за кожну гривню!
