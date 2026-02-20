Люди, пожалуйста, делайте репосты! Услышьте!

Чем больше репостов, тем больше людей видят публикацию!!!

На фронте кровопролитные бои, на самых тяжелых направлениях фронта очень холодно, морозы, особенно ночью, в окопах чувствуется намного холоднее.

На позиціях топити не можна, рятують тільки грілки. Грілки потрібні і для піхоти.

В військових трапляються обмороження, на днях в шпиталь привезли бійця, якому внаслідок обмороження ампутували кінцівки.. Це жах.

Дуже прошу зібрати кошти на грілки.

Купила декілька тисяч грілок, всі розлетілися по напрямках фронту. Ще тільки лютий і тепло ще буле нескоро.

Потреби з фронту сипляться кожного дня.

Повірте, люди, дуже важко зі зборами, хочеться всім допомогти, бо дійсно наши захисники в справжньому пеклі війни. Дуже втомлені, в важких умовах і всім їм хочеться жити..

Вкрай терміново потрібно оплатити ще:

4 станції Екофло - 227000 грн

Три генератори - 1200000 грн

Планшети - 14300 грн

Старлінк - 19900 грн

дуже прошу, 5-20-100 грн, хто як може

Розуміємо, що всім важко, але тим хто на фронті набагато складніше.

За два тиждні купила і вже поїхало на фронт:

Дрон Мавік - 2000 евро

Два генератори - 80000 грн

Три генератори - 900000 грн

Дві станції Екофло - 116000 грн

Рації - 28300 грн

Старлінк - 19900 грн

Ще одна станція Екофло - 54000 грн

Грілки - 6300 грн та 22000 грн

Дякуємо всім за кожну гривню!

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

