На 10 браков – семь разводов: что показала статистика в Украине и какие области оказались в лидерах

По данным Министерства юстиции и Государственной судебной администрации, в 2025-м в Украине зарегистрировано более 165 тысяч браков и около 124 тысяч разводов. Количество бракосочетаний выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, тогда как число расторжений союзов сократилось на 12%, поэтому в среднем на каждые 10 браков сейчас приходится 7 разводов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Опендатамедиа". Среди лидеров по заключению браков оказались Киев, Днепропетровщина и Львовщина.

Статистика заключения браков и разводов в Украине в 2025 году

В прошлом году каждый четвертый брак в Украине регистрировали в Киеве – 37 898 браков, что в 1,8 раза больше, чем в 2024-м, и в полтора раза больше, чем до начала полномасштабной войны. Второй стала Днепропетровская область с 19 151 браком, а на Львовщине поженились 13 325 пар – в обоих регионах показатель вырос примерно на треть за год.

Зато в Донецкой области количество браков сократилось на 40%, также уменьшение зафиксировано в Черкасской (-15%) и Ривненской (-14%) областях. Для сравнения: в кризисном 2024 году число браков и разводов почти сравнялось, тогда как в 2021-м на десять браков приходилось шесть расторжений.

Большинство разводов происходят через суд – 98 503 случая за прошлый год, что на 9% меньше, чем раньше. В то же время через органы ГРАГС расторгли 26 282 брака – это на 23% меньше, чем годом ранее. Кроме того, 2 773 пары заключили и нотариально подписали брачные договоры – столько же, как и в 2024 году, однако на треть меньше, чем в 2021-м.

Статистика заключения брачных договоров

По словам партнера Asters Талины Кравцовой, на практике за заключением брачного договора нередко обращаются супруги с длительным семейным стажем. Значительная часть таких обращений приходится на кризисные периоды в семье. В это время стороны стремятся зафиксировать имущественные договоренности, чтобы в будущем избежать давления возможных претензий или судебных споров.

"В то же время постепенно набирает популярность брачный договор и среди пар, которые только желают вступить в брак. По моему мнению, это лучшее время для урегулирования имущественных отношений в паре – когда вы действуете искренне, доверяете друг другу и готовы открыто обсуждать финансы в семье", – подчеркнула юрист.

