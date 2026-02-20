Попытка избежать санкций и углубить раскол между США и Европой: что скрывает 'миролюбивая' риторика Китая в отношении Украины

По итогам Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля этого года особого внимания заслуживает выступление министра иностранных дел Китая Ван И, в котором он отметил, что "урегулирование конфликта" (так официальный Пекин называет вторжение России в Украину) должно происходить путем диалога и консультаций и что Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну, не имеет "последнего слова", но выступает за мирные переговоры и прекращение войны. В частности, он отметил, что "суверенитет и территориальная целостность должны быть защищены и все законные соображения безопасности всех сторон должны быть соблюдены".

Китай имеет все возможности, чтобы заставить РФ прекратить войну, но не заинтересован в этом

Поэтому важно выяснить, какие реальные мотивы скрывает официальный Пекин за своей внешне миролюбивой риторикой и намеками об "улучшении" отношений с Украиной.

Прежде всего стоит отметить, что главной целью усилий КНР на этом дипломатическом треке является манипуляция в собственных прагматических интересах. Ни для кого не секрет, что за 4 года полномасштабной войны российская экономика оказалась в огромной зависимости от Китая, как в экспортном, так и в импортном отношении. Учитывая это, Пекин при желании мог бы довольно быстро принудить Кремль к окончанию войны против Украины, но в течение 4 лет интенсивных боевых действий таких инициатив от Поднебесной пока не поступает. Даже решение о блокировании доступа российской экономики к юаню и ограничение или полный отказ от российских нефти и газа заставили бы Российскую Федерацию искать пути выхода из войны.

Однако похоже, что Пекин все устраивает, ведь торговля с обеими воюющими сторонами идет без проблем, что ставит как Украину, так и Россию еще в большую зависимость от Китая. Между тем Европа и в целом Запад не могут сформулировать надлежащих предложений для КНР, которые могли бы компенсировать потери от разрыва тесных экономических отношений с Россией.

Пекин углубляет экономическую зависимость России от китайской экономики

Следовательно, можно констатировать, что Китай стабильно продолжает политику углубления экономической зависимости России, диктуя выгодные цены на энергоресурсы. Кроме того, Китай максимально поддерживает дипломатический трек по прямым переговорам США и Российской Федерации, который отдаляет США от Европы, что является одной из стратегических целей Пекина. При этом происходит распыление внимания Запада и "очковтирательство" мировых СМИ относительно искренности намерений официального Пекина по отношению к российско-украинской войне. Именно поэтому никаких инструментов давления на Москву Пекин еще не применял.

Официальный Пекин системно игнорирует украинскую дипломатию

При этом можно явно увидеть желание Китая избежать западных санкций, о чем свидетельствует подчеркнуто нейтральная и иногда миролюбивая риторика относительно войны в Украине. В то же время официальный Пекин системно игнорирует украинскую дипломатию и углубленно работает с российской.

Единственным исключением можно назвать июль 2024 года, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай, что совпало по времени с тем, когда ЕС в своей стратегии определил Китай как угрозу и признал значительную роль Пекина в поддержке войны России против Украины. В частности, формулировка европейских дипломатов о том, что "война России является экзистенциальной угрозой для европейской безопасности и поэтому позиция Китая относительно войны неизбежно влияет на двусторонние отношения", заставила Пекин вспомнить об Украине и показательно наладить диалог, переждав антикитайскую волну в Европе.

Британские и европейские санкции еще не заставили Пекин отказаться от поддержки России

Во второй половине 2025 года риторика Украины в отношении Китая обострилась, четко очертив роль Пекина как прямого союзника РФ в войне против нашего государства. Следствием этого стало введение Великобританией санкций в отношении энергетических объектов Китая, таких как Шаньдунский порт Цзинган, Шаньдунский порт Хайсин, Шаньдунская компания международного порта Баоган, Национальная трубопроводная группа, Бейхайская компания природного газа и другие, о чем ранее писало наше издание.

Вслед за этим идея поддержки британских санкций против компаний энергетического сектора КНР и их российских партнеров актуализировалась и в Европе.

В этом контексте определяющим может стать запланированный на конец февраля визит канцлера Германии Фридриха Мерца в КНР, что свидетельствует о диверсификации контактов Европы на фоне сложных американо-китайских отношений.

В частности, на это намекал глава МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции, отмечая, что Пекин готов к "новому уровню партнерства с Берлином". Однако, скорее всего, Китай приложит все усилия, чтобы отсрочить санкции против себя, замыливая глаза европейцам миролюбивой риторикой в отношении Украины. Кроме того, такие контакты заставят держать в напряжении США и особенно Россию, которая считает Европу своим экзистенциальным врагом.