Двоюродных внуков Софии Ротару выписали из роддома через 70 дней после рождения: врачи назвали причину и вблизи показали двойняшек

Певица Sonya Kay (София Хлябич), племянница легендарной Софии Ротару, вместе с мужем, хоккеистом Олегом Петровым, наконец покинули стены Черновицкого областного перинатального центра. Их новорожденные двойняшки провели под наблюдением медиков 70 дней, поскольку появились на свет преждевременно и с низким весом.

О выписке сообщил перинатальный центр. Врачи подтвердили, что мальчики родились с недостаточным весом, а сама София Хлябич рассказала: дети находились в реанимации, и она, вероятно, тоже.

"Хочу поблагодарить всю команду, весь коллектив перинатального центра Черновцы, Любовь Алексеевну, за все, что они для меня сделали, реанимацию детскую, реанимацию взрослую, всех врачей, всех медсестер, всех санитарок, абсолютно каждого, потому что каждый человек приложил очень большую силу для того, чтобы мы сегодня выписались", – высказалась певица.

Малыши родились 9 октября. По словам генерального директора перинатального центра Любови Годнюк, медицинская команда более 2 месяцев боролась за стабильное состояние новорожденных. Консультировали ее ведущие неонатологи Украины, а лечение продолжалось непрерывно.

"Позади отделение интенсивной терапии новорожденных, отделение постинтенсивного ухода – сотня консилиумов с лучшими неонатологами Украины, тревожные ночи, напряженные изнурительные дни интенсивного лечения и выхаживания", – говорится в сообщении медучреждения.

Представители центра назвали выписку "историей о рождении двойного счастья" и вблизи показали счастливых родителей с двумя маленькими сыновьями.

Рождение двойняшек стало первым опытом родительства для 35-летней Софии Хлябич и ее мужа Олега Петрова, за которого она вышла замуж в 2020 году. Артистка не афишировала свою беременность в социальных сетях, сохраняя личную жизнь в тайне. Роды состоялись в Черновцах, где проживает ее мать Лидия Ротару, которая также пришла на выписку.

Интересно, что 9 октября стало днем большого пополнения для семьи Ротару. В тот же день дочь брата Аурики Ротару, Анна, также родила мальчика, поэтому семья пополнилась сразу тремя малышами.

