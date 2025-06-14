'Шла на роды, как на праздник': бывшая жена Дзидзьо SLAVIA впервые стала мамой и показала фото малыша

8 июня семья экс-жены исполнителя Дзидзьо (Михаила Хомы) – певицы SLAVIA (Ярославы Притулы) – увеличилась еще на одного человека. Артистка родила первенца от своего мужа, бизнесмена Андрея Павлюка.

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В комментарии для издания "Коротко про" знаменитость рассекретила, что стала мамой мальчика весом 3 345 кг и ростом 52 см. А вот на личной странице в Instagram она обнародовала первую фотографию малыша. Сейчас супруги скрывают лицо сына, поэтому показали трогательный кадр, где держат его за крошечную ручку.

"В воскресенье, на праздник Пресвятой Троицы, нас стало трое. Спасибо Богу за благословенный дар", – написала певица.

Стоит отметить, что малыш появился на свет на следующий день после того, как SLAVIA и Андрей Павлюк официально узаконили свои отношения. Свадебная церемония состоялась 7 июня в отделе ГРАГСа в Житомирской области.

"Схватки начались ночью. Я дождалась утра, еще подсобирала сумочки. Потом забрала на почте ванночку, потому что не знала, сколько буду в роддоме. Еще все в доме убрала, подготовила. И мы спокойно поехали с мужем в роддом", – поделилась исполнительница.

Как отметила SLAVIA, она совсем не волновалась о появлении первенца на свет. Певица с самого начала была убеждена, что с ней и младенцем все будет хорошо. Исполнительница также поделилась, что у них были партнерские роды, а любимый поддерживал ее все время.

"Рожала в Житомирском областном перинатальном центре, ведь там работают хорошие специалисты. Поэтому и не искала конкретного врача. Знала, что справлюсь, потому что знаю свой организм, всю жизнь над собой работаю и прекрасно себя чувствую. Так и произошло. Мне Бог послал очень хороших врачей. Шла на роды, как на праздник. Мне создали действительно домашние условия", – рассказала артистка.

Однако имя для сына новоиспеченные родители еще не выбрали. SLAVIA объяснила: "Я очень хочу назвать Львом. А Андрей хочет назвать Атласом. Ему это имя очень нравится. Андрей говорит, что будет классное имя, если сын решит быть артистом. Для сцены оно то классно, а для жизни, как по мне, не очень подходит. Поэтому думаем".

Новость о пополнении в семье певицы вызвала бурные эмоции у ценителей ее творчества, поэтому в комментариях они оставили много приятных слов:

"Поздравляю вас с рождением ребенка. Божьего благословения, много радости и счастья вам".

"Самые искренние поздравления. Пусть растет здоровенький ребенок".

"Невероятный подарок!"

"Пусть этот малыш будет самым счастливым. Большое поздравление родителям".

К поздравлениям присоединился Дзидзьо, с которым SLAVIA состояла в браке с 2013 по 2021 год. Знаменитость написал: "Искренне поздравляю с рождением малыша. Пусть ребенок будет благословенным и счастливым, а отцовство принесет вам много радости".

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