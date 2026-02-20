Умерла 'самая яркая актриса Одессы' и заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская

В 86 лет отошла в вечность заслуженная артистка Украины и звезда Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василька Ирина Черкасская. Большую часть своей жизни актриса посвятила сцене и не прекращала радовать фанатов талантливой игрой до последних дней.

Трагическую новость сообщили на официальной странице театра в социальной сети Facebook. Коллеги актрисы почтили ее память, сделав небольшое видео с ее фотографиями и вспомнив все творческие достижения.

"Театр с глубокой скорбью сообщает об уходе в вечность самой яркой актрисы города, настоящей звезды нашего театра Черкасской Ирины Никитичны – заслуженной артистки Украины, ветерана одесской украинской сцены, человека, для которого театр был не местом работы, а самой жизнью", – указано в сообщении.

Ирина Черкасская родилась 10 октября 1939 года в Одессе, однако в раннем детстве вместе с родителями переехала в Киев. В столице она получила актерское образование, после чего решила вернуться в родной город и начала работать в Одесском украинском театре. Сыграв первую роль Софии в спектакле "Бесталанная" по драме Ивана Тобилевича, артистка более 60 лет выходила на сцену.

За время творческой карьеры Ирина Черкасская перевоплощалась в совершенно разных персонажей, таких как Мавру в спектакле "В воскресенье рано зелье копала", Адель в постановке "Тевье-молочник", или же Инну в представлении "Мурлин Мурло". Попробовала свои силы актриса и в индустрии кино. Она снималась в проектах "Мелодия для шарманки", "Одинокий ангел", "Лавка Рубинчика" и "Курортная полиция".

В 1981 году Ирина Черкасская получила звание заслуженной артистки Украины. Кроме того, она была удостоена Ордена княгини Ольги от государства, медали "Трудовая слава" и ряда грамот от городского головы.

"До последних своих дней Ирина выходила на сцену в спектакле "Ночь перед Рождеством", а на 100-летие театра, в ноябре 2025-го, она стояла на сцене под многоминутные овации. Зал аплодировал стоя. "Браво!" звучало долго – так, как звучит благодарность за целую жизнь, отданную искусству. Мы счастливы, что она услышала их при жизни", – отметили коллеги актрисы.

Прощание с Ириной Черкасской состоится в фойе Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василька 21 февраля. Церемония продлится с 11:00 до 12:00.

