'Стоим там, где стоим': Зеленский объяснил, к каким компромиссам готова Украина в переговорах о мире

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил позицию государства относительно возможных компромиссов в мирных переговорах с Россией. Он отметил, что Украина готова к реальным договоренностям, но не ценой своей независимости и территориальной целостности.

Глава государства подчеркнул, что любые переговоры должны проходить без ультиматумов и с уважением к украинскому суверенитету. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.

По словам Зеленского, Украина готова обсуждать компромиссы с Соединенными Штатами и другими партнерами, однако не принимает повторных ультиматумов от России.

"Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян. Они – агрессор. Все это признали. Это не изменилось. Многие страны, которые были посредниками или пытались быть посредниками с самого начала этой войны, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, а также другие государства – все признают, что Россия является агрессором", – сказал он.

Глава государства объяснил, что украинский компромисс заключается именно в готовности говорить с агрессором, несмотря на его действия

"Именно поэтому уже нашим компромиссом является то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. "Стоим там, где стоим" – это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что предложения России нельзя считать компромиссом, а лишь ультиматумом.

"Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова – это терроризм. "Я готов вас не убивать – отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум", – говорит Зеленский.

Он добавил, что Украина готова к переговорам только при условии уважения к своей территориальной целостности, защиты армии и безопасности граждан.

"Именно поэтому я сказал: "Мы готовы к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей. Но мы не готовы к ультиматумам", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Украины и России в ходе переговоров 17-18 февраля вплотную подошли к обсуждению конкретных параметров демилитаризованной зоны на Донбассе. Участники переговоров за кулисами пытались найти компромисс по одному из главных препятствий на пути к мирному соглашению.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре состоится еще одна встреча с представителями Украины и России по мирному урегулированию. Глава государства отметил, что переговоры снова будут организованы в Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Женеве завершился очередной раунд переговоров Украины и России при посредничестве США. Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на следующую встречу и было бы правильно провести ее еще в феврале.

