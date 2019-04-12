Порошенко объяснил, зачем внезапно приехал в студию "Права на владу"

Президент Петр Порошенко объяснил, почему приехал без приглашения в студию ток-шоу "Права на владу" на "1+1".

В частности, глава государства таким образом решил использовать все возможности, чтобы пригласить на дебаты своего конкурента Владимира Зеленского, передает ТСН.

"Мне было безразлично, кто будет в студии. Я приехал не в студию, я приехал не на шоу. Я обещал Наталье (Мосейчук. – Ред.), что я буду 40 минут в студии, и это будет ожидание господина Зеленского. Я собираюсь делать все для того, чтобы пригласить господина Зеленского на дебаты. Не прятаться от журналистов, не прятаться от людей, которые хотят задать ему вопросы, публично пригласить его на "Олимпийский" стадион, именно туда, куда он хотел", - отметил он.

По словам Порошенко, Зеленский не имеет права выставлять какие-то ультиматумы, потому что он наговорил очень много.

"Он (Зеленский. – Ред.) сказал "Олимпийский" – пожалуйста. Он сказал какие-то анализы сдавать – сам сбежал. Он сказал какие-то дополнительные обстоятельства... моя позиция – это последнее воскресенье перед выборами. Прошу, приезжайте и проведите дебаты", - заявил президент.

Петр Порошенко скриншот

При этом медиа-эксперт, шеф-редактор сайта "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила ZIK, что телеканал "1 + 1" сам должен быть заинтересован в том, чтобы президент пришел на прямой эфир и ответил на критику.

"Мы знаем много ситуаций, в том числе в украинском эфире, когда кто-нибудь, кто видел оппонента в студии или слышал какие-то критические замечания в свой адрес, приезжал или звонил на телеканалы и ему спокойно давали возможность выразить свою позицию в прямом эфире. Поэтому с точки зрения медийного функционирования и журналистских стандартов, я считаю, что наоборот канал "1 + 1" должен быть заинтересован в том, чтобы тот, кого они собирались критиковать в студии, имел возможность высказать свою позицию", отметила она.

По словам Лигачевой, тем более, что у президента был микрофон в эфире канала, он не врывался на танке, силой не захватывал студию. "Он пришел, ему согласились дать слово в эфире. То есть была взаимное согласие", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал намерен подать в суд на президента Украины Петра Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "ворвался в эфир".

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