Порошенко пояснив, навіщо раптово приїхав до студії "Права на владу"

Президент Петро Порошенко пояснив, чому приїхав без запрошення в студію ток-шоу "Права на владу" на "1+1".

Зокрема, глава держави таким чином вирішив використовувати всі можливості, щоб запросити на дебати свого конкурента Володимира Зеленського, передає ТСН.

"Мені було байдуже, хто буде в студії. Я приїхав не в студію, я приїхав не на шоу. Я обіцяв Наталі (Мосейчук. – Ред.), що я буду 40 хвилин в студії, і це буде очікування пана Зеленського. Я збираюся робити все для того, щоб запросити пана Зеленського на дебати. Не ховатися від журналістів, не ховатися від людей, які хочуть поставити йому питання, публічно запросити його на "Олімпійський" стадіон, саме туди, куди він хотів ", - зазначив він.

За словами Порошенка, Зеленський не має права виставляти якісь ультиматуми, тому що він наговорив дуже багато.

"Він (Зеленський. – Ред.) сказав "Олімпійський" – будь ласка. Він сказав якісь аналізи здавати – сам втік. Він сказав якісь додаткові обставини ... моя позиція – це остання неділя перед виборами. Прошу, приїжджайте і проведіть дебати", - заявив президент.

Петро Порошенко скріншот

При цьому медіа-експерт, шеф-редактор сайту "Детектор медіа" Наталя Лігачова заявила ZIK, що телеканал "1+1" сам повинен бути зацікавлений в тому, щоб президент прийшов на прямий ефір і відповів на критику.

"Ми знаємо багато ситуацій, в тому числі в українському ефірі, коли хто-небудь, хто бачив опонента в студії або чув якісь критичні зауваження на свою адресу, приїжджав чи дзвонив на телеканали і йому спокійно давали можливість висловити свою позицію в прямому ефірі. Тому з точки зору медійного функціонування і журналістських стандартів, я вважаю, що навпаки канал "1+1" повинен бути зацікавлений в тому, щоб той, кого вони збиралися критикувати в студії, мав можливість висловити свою позицію", зазначила вона.

За словами Лігачової, тим більше, що у президента був мікрофон в ефірі каналу, він не вривалося на танку, силою не захоплював студію. "Він прийшов, йому погодилися дати слово в ефірі. Тобто була взаємна згода", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал має намір подати в суд на президента України Петра Порошенка "за звинувачення на адресу каналу" і після того, як він "увірвався в ефір".

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