Коломыя более 120 лет назад: в сети показали архивный снимок

Коломыя – один из исторических городов Прикарпатья, первое упоминание о котором датируется 1241 годом в Галицко-Волынской летописи. В Средневековье город был важным укрепленным пунктом и располагался на торговом пути, ведущем в Валахию и к Дунаю.

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В 1405 году Коломыя получила Магдебургское право, а в XIX веке стала важным центром украинской культурной и общественной жизни Галичины. Именно здесь в 1848 году открыли первый украинский театр Галичины, а впоследствии в городе появились гимназия, типография, читальный зал и украинские культурные общества.

В социальной сети Facebook опубликовали старую открытку с изображением Коломыи начала XX века. На архивном снимке можно увидеть центральную часть города – площадь Рынок, которая в то время называлась Ringplatz на немецком языке.

Фотографию датируют 1900-1910 годами, то есть ей уже более 110 лет. В то же время точный год создания снимка неизвестен, как и имена фотографа и издателя открытки.

На архивной открытке изображена главная площадь Коломыи, которая сегодня называется площадью Возрождения. В центре кадра виден павильон, вокруг которого проложена аллея с высаженными деревьями.

Эта площадь за свою историю неоднократно меняла название. Изначально она называлась Рынком, в 1880-1927 годах – площадью Карпинского, позже – площадью Пилсудского и Ленина. В 1990 году ей вернули название "Возрождение".

Трехъязычная надпись на открытке – "Kołomyja – КОЛОМИЯ · Rynek – Ринок – Ringplatz" – также помогает определить период её создания. Немецкое название Ringplatz указывает на австрийский период в истории города, ведь до 1918 года Коломыя входила в состав Габсбургской империи.

Коломыя в австрийский период

В состав Габсбургской монархии Коломыя вошла после первого раздела Речи Посполитой в 1772 году. В XIX веке город активно развивался: здесь появились военные казармы, пороховые склады, учебные и культурные учреждения.

Важным событием стало открытие в 1866 году железнодорожного сообщения Львов-Черновцы, маршрут которого проходил через Коломыю. Железная дорога способствовала экономическому развитию города и укреплению его значения как торгового центра.

В конце XIX и в начале XX века Коломыя уже имела развитую культурную жизнь. В городе действовали учебные заведения, типографии и общественные организации, а в 1892 году открылась Коломыйская украинская гимназия.

Сегодня площадь Возрождения остается одной из центральных локаций Коломыи, а архивная открытка позволяет сравнить ее современный облик с тем, какой она была более века назад.

OBOZ.UA показывал старую фотографию, на которой запечатлено начало улицы Ягелонской в Коломые. Сейчас это проспект Вячеслава Чорновола.

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