МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Думаете, мы – лохи?" Гендиректор "1+1" пригрозил судом Порошенко

1.5тЧитать материал на украинском

Гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал намерен подать в суд на президента Украины Петра Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "ворвался в эфир".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в студию действующего главу государства никто не приглашал.

"Эфир "Право на владу". Все, как обычно, – приглашены гости, не кандидаты(!), эксперты, с разных сторон. И вдруг, за пару минут до эфира, появляется представитель АП – В. Горковенко возле ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И тут без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент", – рассказал Ткаченко.

Новости
"Не нравится!" У Порошенко объяснились по поводу скандальной рекламы с Путиным

Петр Порошенко в эфире "Право на владу"

Петр Порошенко в эфире "Право на владу"

Скриншот с видео

По его словам, Порошенко "заработал" на иск от телеканала. "Вы, господин Президент, думаете мы – лохи? Не-а", – обратился он к главе государства.

"Ждите – в понедельник (иск – Ред.). В том числе и за прошлые обвинения в адрес "1+1", – подчеркнул Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время скандального эфира Порошенко предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Александр ТкаченкоПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
телеканал 1+1Выборы Президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
21
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения