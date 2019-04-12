"Думаете, мы – лохи?" Гендиректор "1+1" пригрозил судом Порошенко

Гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал намерен подать в суд на президента Украины Петра Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "ворвался в эфир".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в студию действующего главу государства никто не приглашал.

"Эфир "Право на владу". Все, как обычно, – приглашены гости, не кандидаты(!), эксперты, с разных сторон. И вдруг, за пару минут до эфира, появляется представитель АП – В. Горковенко возле ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И тут без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент", – рассказал Ткаченко.

Петр Порошенко в эфире "Право на владу" Скриншот с видео

По его словам, Порошенко "заработал" на иск от телеканала. "Вы, господин Президент, думаете мы – лохи? Не-а", – обратился он к главе государства.

"Ждите – в понедельник (иск – Ред.). В том числе и за прошлые обвинения в адрес "1+1", – подчеркнул Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время скандального эфира Порошенко предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля.

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