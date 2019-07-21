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Выборы президента Украины 2019

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"Совсем озверели?" На Донбассе устроили провокацию на избирательном участке

1.4т Читать материал на украинском

В Мирнограде Донецкой области на избирательном участке в школе №11 неизвестные устроили вброс бюллетеней в урну для голосования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксирован на видео. Наблюдатели и члены комиссии попытались помешать вбросу, однако не успели остановить мужчину.

По данным источника издания, вброс устроили люди мэра Покровска Руслана Требушкина.

Вброс бюллетеней

Вброс бюллетеней

скриншот

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Отмечается, что он известный "неразборчивостью" в своих политических взглядах. После своего членства в Партии регионов он уже успел "перекраситься" несколько раз. А в 2014 году он активно призывал президента России Владимира Путина ввести войска в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16:00 явка избирателей на внеочередные парламентские выборы составляет 36,1%.

Полиция Украины по состоянию на 15:00 получила более 1,2 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду.

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Место
Украина
Теги
Выборы 2019 нарушения ЦИК
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