"Карточный домик" на глазах всей Украины: скандальный эфир Порошенко и Зеленского взорвал сеть

Эфир программы "Право на власть" на телеканале "1+1", на который пришел президент Украины Петр Порошенко и где состоялся резонансный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, показал, что в стране работает реальная демократия.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, назвав произошедшее "карточным домиком" на глазах всей страны". При этом он выразил сожаление о том, что пять лет Украина не видела такого сильного и смелого главы государства.

Пользователи в сети традиционно придерживаются двух противоположных точек зрения. Одни разделяют оптимизм Бутусова и единомышленников, другие считают, что этот эфир показал Зеленского в другом свете. Есть и третий лагерь: там уверены, что передача стала провалом для обеих кандидатов в президенты.

О манере Зеленского Бутусов написал так: "схватка была явно не равна". Сторонников обоих кандидатов это ни в чем не переубедит, они все решили еще до первого тура, уверен он.

Порошенко при этом задают вопросы, почему только сейчас он пошел на открытый диалог. "Так надо делать все пять лет подряд, Петр Алексеевич. Идти к журналистам и отвечать на вопросы. Чтобы оппоненты бросали телефоны и убегали", – написал в Facebook журналист Петр Шуклинов.

Интересным было сравнение журналиста Ивана Яковины манер Зеленского и Трампа. Он напомнил, что последний в дни предвыборной гонки вообще называл своих оппонентов "г*вном", однако показательно, что эта риторика получила отклик в американском обществе.

"И, все-таки, Владимир Зеленский дал заднюю. Вся эта возня с анализами и дебатами выглядят мелковато для кандидата с 61% поддержки", – подметил нардеп от БПП и журнались Мустафа Найем.

В то же время журналист Роман Цимбалюк высказал предположение о том, что, возможно, Зеленский пока не готов к публичной полемике.

Эфир прокомментировал и психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. "Бросить трубку не завершив разговор - это признание своей слабости", – подчеркнул он.

Ниже приводим самые яркие комментарии:

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал намерен подать в суд на президента Украины Петра Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "ворвался в эфир".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!