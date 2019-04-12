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"Карточный домик" на глазах всей Украины: скандальный эфир Порошенко и Зеленского взорвал сеть

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Эфир программы "Право на власть" на телеканале "1+1", на который пришел президент Украины Петр Порошенко и где состоялся резонансный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, показал, что в стране работает реальная демократия.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, назвав произошедшее "карточным домиком" на глазах всей страны". При этом он выразил сожаление о том, что пять лет Украина не видела такого сильного и смелого главы государства.

Пользователи в сети традиционно придерживаются двух противоположных точек зрения. Одни разделяют оптимизм Бутусова и единомышленников, другие считают, что этот эфир показал Зеленского в другом свете. Есть и третий лагерь: там уверены, что передача стала провалом для обеих кандидатов в президенты.

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"Карточный домик" на глазах всей Украины: скандальный эфир Порошенко и Зеленского взорвал сеть

О манере Зеленского Бутусов написал так: "схватка была явно не равна". Сторонников обоих кандидатов это ни в чем не переубедит, они все решили еще до первого тура, уверен он.

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Порошенко при этом задают вопросы, почему только сейчас он пошел на открытый диалог. "Так надо делать все пять лет подряд, Петр Алексеевич. Идти к журналистам и отвечать на вопросы. Чтобы оппоненты бросали телефоны и убегали", – написал в Facebook журналист Петр Шуклинов.

Интересным было сравнение журналиста Ивана Яковины манер Зеленского и Трампа. Он напомнил, что последний в дни предвыборной гонки вообще называл своих оппонентов "г*вном", однако показательно, что эта риторика получила отклик в американском обществе.

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"И, все-таки, Владимир Зеленский дал заднюю. Вся эта возня с анализами и дебатами выглядят мелковато для кандидата с 61% поддержки", – подметил нардеп от БПП и журнались Мустафа Найем.

В то же время журналист Роман Цимбалюк высказал предположение о том, что, возможно, Зеленский пока не готов к публичной полемике.

Эфир прокомментировал и психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. "Бросить трубку не завершив разговор - это признание своей слабости", – подчеркнул он.

Ниже приводим самые яркие комментарии:

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал намерен подать в суд на президента Украины Петра Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "ворвался в эфир".

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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