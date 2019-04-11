МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Вам повторить?!" Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире

17.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский устроил перепалку в прямом эфире со своим оппонентом в избирательной гонке, действующим президентом Петром Порошенко.

Спор разгорелся в рамках программы "Право на владу". Прозвучали взаимные обвинения.

Порошенко предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Вам повторить?!" Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире

"Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он ответил: "Стадион так стадион" и приглашение принял. Он прекрасно знает, что меня нет в Киеве, его автомобили Службы безопасности сопровождали меня в аэропорт!" - заявил Зеленский.

Порошенко в ответ обратился к своему оппоненту.

"Вашими передвижениями я не интересуюсь. Встреча у меня, как и у вас, завтра в Париже", - сказал президент. Внезапно между собеседниками разгорелась перепалка.

"Вы ж хотели дебаты, в чем проблема", - сказал Зеленский.

"У меня своего самолета нет, я на обычном летел. У меня нет возможности сесть и улететь в любой момент", - добавил он, перебивая Порошенко. Президент попытался прервать Зеленского, продолжая свой ответ.

В разговор на повышенных тонах вмешалась ведущая Наталья Мосейчук: "Стоп! Вас обоих не слышно!"

"Вам повторить?!" Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире

Ukranews.com

"Вы закончили?" – сказал Порошенко. "Вы еще раз хотите, вам повторить?" – ответил Зеленский.

Собеседники продолжили спор. Президент повторил, что не интересуется перемещения шоумена. Он заявил, что команда Зеленского была поставлена в позицию, что в последнее воскресенье, когда можно провести дебаты, 14 апреля, его пригласили на дебаты на НСК "Олимпийский".

"У меня тоже встреча в Париже. Завтра у вас будет время вернуться", – сказал Порошенко.

"Нашу команду никто не будет ставить в позицию. А сейчас закончил я! 19 апреля на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", – закончил разговор Зеленский.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
5
Комментарии
62
7
Смешно
6
Интересно
8
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Станіславович Ігор
Станіславович Ігор
чмо мля базарит и куча дегенератов хочет чмо президентом? Петр Алексеевич таких надо троллить а за такой базар надо закрать гавноеду рот!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шнотина Галина
Шнотина Галина
Ну Макрон поважнее Порошенка будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Smith Lera
Smith Lera
Але ж зустріч завтра о 15:00,а воно вже поперлося до Парижу. Сцикло,боїться, як і вся зе гопота.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Блоги / мнения