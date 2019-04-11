"Вам повторить?!" Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире

Кандидат в президенты Владимир Зеленский устроил перепалку в прямом эфире со своим оппонентом в избирательной гонке, действующим президентом Петром Порошенко.

Спор разгорелся в рамках программы "Право на владу". Прозвучали взаимные обвинения.

Порошенко предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он ответил: "Стадион так стадион" и приглашение принял. Он прекрасно знает, что меня нет в Киеве, его автомобили Службы безопасности сопровождали меня в аэропорт!" - заявил Зеленский.

Порошенко в ответ обратился к своему оппоненту.

"Вашими передвижениями я не интересуюсь. Встреча у меня, как и у вас, завтра в Париже", - сказал президент. Внезапно между собеседниками разгорелась перепалка.

"Вы ж хотели дебаты, в чем проблема", - сказал Зеленский.

"У меня своего самолета нет, я на обычном летел. У меня нет возможности сесть и улететь в любой момент", - добавил он, перебивая Порошенко. Президент попытался прервать Зеленского, продолжая свой ответ.

В разговор на повышенных тонах вмешалась ведущая Наталья Мосейчук: "Стоп! Вас обоих не слышно!"

Ukranews.com

"Вы закончили?" – сказал Порошенко. "Вы еще раз хотите, вам повторить?" – ответил Зеленский.

Собеседники продолжили спор. Президент повторил, что не интересуется перемещения шоумена. Он заявил, что команда Зеленского была поставлена в позицию, что в последнее воскресенье, когда можно провести дебаты, 14 апреля, его пригласили на дебаты на НСК "Олимпийский".

"У меня тоже встреча в Париже. Завтра у вас будет время вернуться", – сказал Порошенко.

"Нашу команду никто не будет ставить в позицию. А сейчас закончил я! 19 апреля на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", – закончил разговор Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.

8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.

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