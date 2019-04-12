"Не нравится!" У Порошенко объяснились по поводу скандальной рекламы с Путиным

Скандальные билборды с портретом президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина начали снимать.

Это подтвердил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" координатор проекта "СтопТеррор" и доверенное лицо кандидата в президенты Петра Порошенко Семен Кабакаев.

По его словам, принято решение изменить месседж.

"Корреспондент"

"Мне не нравится такая риторика. И насколько я знаю, их начали все менять", – заявил Кабакаев.

Так, 11 апреля утром стало известно, что штаб кандидата у президенты Петра Порошенко внезапно заменил скандальные билборды, на которых был изображен действующий глава государства вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, медиаюристка и адвокат Людмила Панкратова объяснила, что размещение на предвыборных рекламных бордах Петра Порошенко фотографии президента РФ Владимира Путина может нарушать законы о рекламе и ведении агитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что не имеет отношения к созданию лозунга "Если не Порошенко, то Путин", поскольку фраза исходит от российского президента.

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