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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не нравится!" У Порошенко объяснились по поводу скандальной рекламы с Путиным

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Скандальные билборды с портретом президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина начали снимать.

Это подтвердил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" координатор проекта "СтопТеррор" и доверенное лицо кандидата в президенты Петра Порошенко Семен Кабакаев.

По его словам, принято решение изменить месседж.

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"Не нравится!" У Порошенко объяснились по поводу скандальной рекламы с Путиным

"Корреспондент"

"Мне не нравится такая риторика. И насколько я знаю, их начали все менять", – заявил Кабакаев.

Так, 11 апреля утром стало известно, что штаб кандидата у президенты Петра Порошенко внезапно заменил скандальные билборды, на которых был изображен действующий глава государства вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, медиаюристка и адвокат Людмила Панкратова объяснила, что размещение на предвыборных рекламных бордах Петра Порошенко фотографии президента РФ Владимира Путина может нарушать законы о рекламе и ведении агитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что не имеет отношения к созданию лозунга "Если не Порошенко, то Путин", поскольку фраза исходит от российского президента.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ПутинСемен Кабакаев
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Ну судя из того как петя падает на мороз, петя ни к чему отношения не имеет. Зачем тогда слушать этого вруна?
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Порошенко с картинок убрать, Путина оставить. Он приятнее выглядит.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Алкаш к тому же и...дурак
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