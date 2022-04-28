В польском Гданске решили назвать сквер в честь Героев Мариуполя

В Польше городской совет Гданьска решил назвать один из скверов города в честь города-героя Мариуполя. Соответствующее решение было принято единогласно.

Об этом сообщил портал Гданьска – города-побратима Мариуполя. Отмечается, что согласно решению мэрии площадь на пересечении улиц Партизан и Матка Полки получила название площадь Героического Мариуполя.

Предложение сделать такой жест прозвучало от мэра Мариуполя Вадима Бойченко на одном из онлайн-заседаний с руководством Гданьска. Инициатива была встречена с большим пониманием как городскими властями, так и всеми советниками, поэтому удалось так быстро подготовить проект решения и поставить его на голосование.

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"Я глубоко благодарен за принятое решение назвать площадь именем Героического Мариуполя. Это действительно очень важное решение для украинцев и Украины. Мариуполь стал одной из символических точек российского варварства. Потому что происходящее в Мариуполе — это уже не война. Это уничтожение города и всех его жителей – от мала до велика. Но город защищается несмотря на – заявления российского лидера. Это город и борьба в этом городе – символ противостояния украинского народа агрессии России. Эта борьба будет продолжаться до конца, до победы", – заявил генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый сразу после принятия резолюции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин держит заложников в Мариуполе, нарушая все возможные нормы и игнорирует все призывы цивилизованного мира дать гуманитарный коридор. Вице-президент Красного Креста Украины Павел Розенко объяснил, почему Россия не дает возможности эвакуировать население.