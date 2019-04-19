Дебаты на "Олимпийском": Зеленский поставил Порошенко острые вопросы

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на дебатах поставил своему оппоненту, действующему главе страны Петру Порошенко вопросы, которые передали ему украинцы через интернет.

Вопросы были озвучены в ходе дебатов со своим оппонентом, кандидатом в президенты и шоуменом Владимиром Зеленским, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве (видео смотрите здесь).

Далее наводим вопросы, которые были поставлены перед Порошенко:

Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?

Почему поджигателя магазина Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет?

Как вы спите по ночам?

Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?

Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?

Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить за 1,5 тысяч гривен пенсии хотя бы месяц?

Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, посылать на смерть 24 моряка в Керченский пролив?

Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета Украины, чтобы наесться?

Куда поделись наши карпатские леса?

Почему не наказаны соратники Януковича?

Сколько лично вам занесли за Ротердам+?

Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?

Почему не снята неприкосновенность с депутатов?

Зеленский предложил Порошенко выбрать любой вопрос и дать на него ответ. Действующий президент назвал позицию оппонента "тотально некомпетентной" и заявил, что отвечал на данные вопросы ранее.

"Господин Владимир, если бы вы были на фронте, если бы вы видели собственными глазами, что происходило в Дебальцево, если бы вы встречали наших воинов с Иловайская, если бы вы знали, какой кровью Украина заплатила за то, чтобы сохранить государство, у вас бы ни было таких вопросов", – сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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