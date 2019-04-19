Дебаты на "Олимпийском": Зеленский поставил Порошенко острые вопросы

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на дебатах поставил своему оппоненту, действующему главе страны Петру Порошенко вопросы, которые передали ему украинцы через интернет.
Вопросы были озвучены в ходе дебатов со своим оппонентом, кандидатом в президенты и шоуменом Владимиром Зеленским, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве (видео смотрите здесь).
Далее наводим вопросы, которые были поставлены перед Порошенко:
Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?
Почему поджигателя магазина Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет?
Как вы спите по ночам?
Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?
Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?
Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить за 1,5 тысяч гривен пенсии хотя бы месяц?
Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, посылать на смерть 24 моряка в Керченский пролив?
Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета Украины, чтобы наесться?
Куда поделись наши карпатские леса?
Почему не наказаны соратники Януковича?
Сколько лично вам занесли за Ротердам+?
Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?
Почему не снята неприкосновенность с депутатов?
Зеленский предложил Порошенко выбрать любой вопрос и дать на него ответ. Действующий президент назвал позицию оппонента "тотально некомпетентной" и заявил, что отвечал на данные вопросы ранее.
"Господин Владимир, если бы вы были на фронте, если бы вы видели собственными глазами, что происходило в Дебальцево, если бы вы встречали наших воинов с Иловайская, если бы вы знали, какой кровью Украина заплатила за то, чтобы сохранить государство, у вас бы ни было таких вопросов", – сказал Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский позвал своего оппонента Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".
Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.
Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.
8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".
10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.
11 апреля Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире, после чего шоумен озвучил окончательное решение – он придет на дебаты только 19 апреля.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00, чтобы оба кандидата смогли вовремя прибыть в студию после их "баттла" на стадионе. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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