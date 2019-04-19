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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты на "Олимпийском": Зеленский поставил Порошенко острые вопросы

2.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на дебатах поставил своему оппоненту, действующему главе страны Петру Порошенко вопросы, которые передали ему украинцы через интернет.

Вопросы были озвучены в ходе дебатов со своим оппонентом, кандидатом в президенты и шоуменом Владимиром Зеленским, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве (видео смотрите здесь).

Далее наводим вопросы, которые были поставлены перед Порошенко:

Новости
"Голосовал за него, но ошибся": Зеленский на дебатах обрушился с критикой на Порошенко

  • Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?

  • Почему поджигателя магазина Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет?

  • Как вы спите по ночам?

  • Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?

  • Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?

  • Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить за 1,5 тысяч гривен пенсии хотя бы месяц?

  • Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, посылать на смерть 24 моряка в Керченский пролив?

  • Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета Украины, чтобы наесться?

  • Куда поделись наши карпатские леса?

  • Почему не наказаны соратники Януковича?

  • Сколько лично вам занесли за Ротердам+?

  • Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?

  • Почему не снята неприкосновенность с депутатов?

Дебаты на "Олимпийском": Зеленский поставил Порошенко острые вопросы

Зеленский предложил Порошенко выбрать любой вопрос и дать на него ответ. Действующий президент назвал позицию оппонента "тотально некомпетентной" и заявил, что отвечал на данные вопросы ранее.

"Господин Владимир, если бы вы были на фронте, если бы вы видели собственными глазами, что происходило в Дебальцево, если бы вы встречали наших воинов с Иловайская, если бы вы знали, какой кровью Украина заплатила за то, чтобы сохранить государство, у вас бы ни было таких вопросов", – сказал Порошенко.

Дебаты на "Олимпийском": Зеленский поставил Порошенко острые вопросы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
дебатыВыборы 2019НСК Олимпийскийполитика
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Дурак-транслятор фейков. Согласно Зеленскому, например, Порошенко стал богаче в 82 раза и обогнал Гейтса.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Тут вышел Крупный разговор, Потом и потасовка. - Ты, братец, плут! - Ты, братец, вор! - Жена твоя плутовка! - Щенок! - Урод! - Молокосос! - Паршивый кот! - Плешивый пес!" (с) :-)))))
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