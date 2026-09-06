Германия, а также Дания, Нидерланды, Австрия и Греция желают в этом году заключить соглашение со страной за пределами Евросоюза о создании центров возвращения для мигрантов, чьи заявления о представлении убежища отклонили.

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, який відомий своєю жорсткою позицією щодо нелегальних мігрантів, розповів після перемовин із колегами в Копенгагені, що названі держави прагнуть для цього домовитися з третіми країнами.

За його словами, це дало б змогу створити так звані "центри повернення" - задля утримання за межами Євросоюзу мігрантів, чиї заяви про притулок були відхилені.

Він також додав, що з країнами поза ЄС тривають технічні обговорення [розмірів фінансування], але потенційних партнерів [з такої депортації] не назвав.

Втім, DW зазначає, що серед можливих місць для розміщення таких центрів розглядають, зокрема, Уганду та Руанду.

[Мається на увазі пошук країн, які згодні це робити за кошт зацікавлених членів ЄС.]

Повідомляють, що правозахисні групи "широко критикують" цю ініціативу [тобто, звісно, підняли ґвалт].

Так от, вважаю, що Україна на час війни, поки Шенген їй все одно "не загрожує", мала б -

в обмін на прискорення подальшого (тобто після закінчення військових дій) членства в ЄС і за умови належного фінансування з преміальними -

вельми ефективно цьому допомогти:

кількість нелегалів у Європі досить швидко б скоротилася, якби було відомо, куди саме їх можуть направити,

та й різноманітні правозахисники тоді принагідно зайнялися б - заради їх улюбленців-мігрантів - ще й припиненням нашої війни, а не тільки своєю звичною ґретатунбергщиною!

Україні ж значно зручніше був би саме такий шлях до траншів (зараз) і Європи (потім),

ніж виконання тупих податкових забаганок МВФ, які вбивають бізнес, -

адже принагідно створилося б довгоочікуване і вкрай потрібне чудове кадрове джерело для ПОПОВНЕННЯ ЛАВ ЗСУ відчайдушними бойовими за духом контрактниками

(Краматорськ чекає),

якщо таких досить невибагливих (щодо подібного працевлаштування) потенційних новобранців із радістю дружньо зустрінуть безпосередньо на кордоні доброзичливі й чутливі, кваліфіковані й незламні працівники наших неповторних ТЦК…