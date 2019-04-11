"Сегодня и здесь!" Порошенко вновь вызвал Зеленского на дебаты: он ответил

Президент Украины вызвал своего оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского приехать вечером 11 апреля на дебаты в студию телеканала "1+1".

С таким призывом выступил он в прямом эфире программы "Право на владу". Зеленский отказался, поскольку уже направился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому. Уверен, что он нас смотрит. Я приглашаю вас с разрешения ведущей сегодня в эту студию. Сейчас город свободный, доехать вы можете за 40 минут. Миллионы зрителей, которые увидят эту передачу, им нужно предоставить возможность посмотреть дебаты здесь и сейчас, в этой студии. На вашем поле. И не надо бояться, потому что вас здесь еще не было, только по Skype. Вас не могут поймать журналисты и задать важные вопросы. Я сегодня здесь, давайте начнем эти дебаты, которые сможем продолжить 14 апреля в 14:14", - сказал Порошенко.

Зеленский вышел на телефонную связь. "Господин президент прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, потому что его автомобили Службы безопасности сопровождали меня в аэропорт. Он прекрасно все знает. Непонятно, зачем он сейчас меня приглашает. На счет дебатов. Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал: "Стадион так стадион" и принял приглашение", - ответил новоиспеченный политик.

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