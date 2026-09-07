"Мы не должны бояться будущих вызовов": Зеленский назвал главную гарантию безопасности для Украины

Сильная украинская армия – это главная гарантия безопасности для Украины. Кроме того, территориальный вопрос остается актуальным и сложным для нашего государства. Но он может решаться только на уровне лидеров стран.

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Об этом в своем обращении после встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве заявил президент Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что важным является и присоединение третьей стороны к переговорам – европейских коллег.

В частности, стороны договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и США проведут очередные переговоры.

"Главное, что сегодня у нас есть такая возможность обсудить все: и гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Говорим не только о гарантиях безопасности, но и об экономических гарантиях для Украины. Восстановиться, отстроиться. Мы все понимаем, какие вызовы стоят перед нами после окончания войны, обсуждаем их между собой. Наша армия, которая должна быть сильной, и это для нас главные гарантии безопасности", – отметил Владимир Зеленский.

Также президент Украины в очередной раз подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть сильными и четкими.

"Мы не должны бояться каких-либо будущих вызовов", – добавил президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса является одним из ключевых в войне России против Украины, поскольку этот регион имеет стратегическое значение как для обороны государства, так и для дальнейшего дипломатического урегулирования. В то же время украинская сторона не может рассматривать его исключительно как территориальный вопрос, ведь речь идет также о судьбе людей, которые там живут или были вынуждены покинуть свои дома.

Что предшествовало

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину после переговоров с Владимиром Путиным в Москве. В Киеве они встретились с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейших шагов по завершению войны.

Как писал OBOZ.UA, накануне встречи с американскими представителями Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой. Президент заявил, что Украина подготовила свои предложения и готова к конструктивному диалогу, однако ожидает гарантий безопасности и достойного послевоенного мира.

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