Дебатам быть: НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними.

Представитель действующего главы государства Петра Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а представитель Зеленского — на 19 апреля, сообщает пресс-служба "Олимпийского".

"ГП НСК "Олимпийский" инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса", — говорится в сообщении.

Порошенко и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

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