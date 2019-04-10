Дебатам быть: НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними.
Представитель действующего главы государства Петра Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а представитель Зеленского — на 19 апреля, сообщает пресс-служба "Олимпийского".
"ГП НСК "Олимпийский" инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса", — говорится в сообщении.
Порошенко и Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".
Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.
Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.
Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов.
8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".
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