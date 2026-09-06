"Трамп стремится создать условия для прочного мира в Украине": в Киеве состоялась встреча с Виткоффом и Кушнером. Фото и видео

Президент США Дональд Трамп рассматривает завершение войны в Украине в более широком контексте, чем просто прекращение боевых действий. Американская сторона работает над договоренностями, которые должны заложить основу для прочного мира и дальнейшего экономического развития Украины.

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Об этом сообщил специальный представитель президента США Джаред Кушнер. Заявление прозвучало на фоне переговоров в Киеве, где он вместе со Стивом Виткоффом проводит встречи с украинской стороной.

Заявления Джареда Кушнера о завершении войны в Украине

Президент США считает войну в Украине "очень сложной и комплексной проблемой", для решения которой необходимо договориться не только о прекращении боевых действий, но и о механизмах, способных обеспечить устойчивый мир.

"Президент Трамп на самом деле хотел, чтобы мы рассказали о том, что он считает эту проблему очень сложной и комплексной. Но это проблема, которую нужно решать не только с точки зрения того, как мы заканчиваем эту войну, но и того, как мы создаем правильные условия и изменения для долгосрочного мира, которые позволят Украине использовать огромный потенциал, которым она обладает", – заявил Кушнер.

Дональд Трамп хочет прежде всего не просто прекращения боевых действий, а результата, который будет иметь долгосрочные последствия для Украины. Также президент США стремится увидеть страну, которая после войны сможет использовать собственные ресурсы и потенциал для дальнейшего развития.

"Президент Трамп очень хотел бы это увидеть. Многие политики боятся комплексных проблем, но президент Трамп всегда говорит: если проблема достаточно сложная, вы должны отдать ей всё, что у вас есть, и сделать всё возможное для её решения", — отметил спецпредставитель США.

Отдельно Кушнер рассказал о главной цели американской стороны в отношении завершения войны. На самом деле Трамп хочет, чтобы боевые действия прекратились ради украинских семей и детей, а будущие договоренности создали основу для стабильности.

"Он очень решительно хочет увидеть конец этой войны, увидеть конец страданий, увидеть, как война заканчивается для семей и детей. Мы надеемся сделать то, что он считает лучшим, сосредоточившись на инвестиционных и деловых возможностях для стран, чтобы они могли стать ближе друг к другу", — сказал Кушнер.

В то же время экономическая составляющая также должна способствовать сближению Украины с европейскими государствами и созданию новых возможностей для людей по обе стороны границы.

"Мы надеемся, что это сохранит свободу и возможности для людей в Украине, для людей в Европе. Мы хотим, чтобы инвестиционные возможности и бизнес помогали странам сближаться друг с другом", – заявил американский спецпредставитель.

Кушнер также отметил работу европейских партнеров и заявил о постоянных контактах между участниками переговорного процесса. Ведь американская команда вместе со Стивом Виткоффом работала с партнерами "на каждом шагу".

"Они были очень близкими сотрудниками. Стив и я работали с ними на каждом шагу. И это действительно был хороший консенсус. Надеемся, что на этом пути появятся новые способы, которые помогут продвинуть этот процесс", – сказал Кушнер.

Переговоры о прекращении войны и поиске соответствующих договоренностей продолжаются даже тогда, когда прямых встреч не происходит.

"Даже когда мы не проводим эти встречи, переговоров много. Мы общаемся с представителями сторон почти ежедневно. Поэтому мы постоянно поддерживаем контакты и надеемся, что найдем способ продвинуть этот процесс", — отметил Кушнер.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на визит специальных представителей

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую делегацию за визит в Киев и участие в переговорах. Он особо отметил работу украинской и американской команд.

"Я хочу поблагодарить наши команды, американские команды, Джареда Кушнера за то, что они находятся в Украине. Мы очень благодарны за это и благодарим Соединённые Штаты Америки за поддержку", — заявил Зеленский.

Президент также выразил благодарность Дональду Трампу за возможность проведения переговоров в Украине и подчеркнул важность дальнейшей работы сторон.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он дал возможность американской делегации сегодня быть здесь, в Украине. У нас уже состоялись две встречи для обсуждений, и мы продолжим нашу работу", — отметил глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину. У обоих делегатов запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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