Российский диктатор Путин приближается к той критической и опасной черте, когда вполне можно говорить о том, что его ждет та же участь, что и Николае Чаушеску, Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Но война России с Украиной играет здесь двойственно противоречивую роль.

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Оскільки з одного боку, війна стала для Путіна інструментом консолідації. Вона дозволяє пояснювати економічні труднощі зовнішньою загрозою, виправдовувати репресії, мобілізувати патріотичну риторику і підпорядковувати суспільство логіці фортеці в облозі. З іншого – затяжна війна поступово перетворюється на величезний механізм зношування ресурсів Російської Федерації. А ознаки перенапруження російської економіки стають дедалі все виразнішими.

Проте, порівнюючи Путіна з Ніколає Чаушеску, Саддамом Хусейном чи Муаммаром Каддафі, варто мати на увазі, що усі ці диктатури у певний момент досягли стану, коли механізми, створені для збереження влади, почали працювати проти самої влади.

Репресивний апарат переставав гарантувати лояльність, військова політика ставала дедалі дорожчою, економічна модель менш життєздатною, а еліти починали замислюватися не над тим, як зміцнити правителя, а як пережити його можливе падіння. Ця логіка робить нинішню ситуацію навколо Путіна стратегічно важливою.

Водночас було б не зовсім правильно говорити про неминучий крах путінського режиму прямо зараз. Станом на осінь 2026 року Росія не перебуває на межі неминучого розпаду, а сам Путін зберігає значний контроль над державним апаратом, силовими структурами, інформаційним простором і ключовими групами еліти.

Кремлівський режим й досі здатен фінансувати війну, виробляти озброєння, компенсувати значну частину військових втрат і підтримувати репресивну систему. Можливо, що тоді більш правильно говорити не про близький "кінець Путіна", а про поступове звуження простору його стратегічного маневру.

Та реальність путінської системи полягає в тому, що війна одночасно зміцнює її і підточує. Після початку повномасштабного вторгнення Кремль отримав надзвичайно потужний інструмент політичної мобілізації.

Тоді війна дозволила перевести суспільство в режим надзвичайного стану, пояснити економічні проблеми санкціями та "ворожим оточенням", легітимізувати посилення репресій і представити будь-яку незгоду як сприяння зовнішньому ворогу.

Для персоналістської диктатури це надзвичайно ефективний механізм. Поки існує образ екзистенційної загрози, режиму куди легше вимагати від суспільства терпіння, жертв і покори.

Але цей механізм має фундаментальне обмеження: війна повинна демонструвати результат. Якщо війна не завершується перемогою, але й не може бути припинена без політичних наслідків, вона перетворюється на пастку. Саме це дедалі виразніше проявляється на Росії.

Путін побудував свою легітимність значною мірою на образі держави, яка повернула собі силу після хаосу 1990-х років. Його політичний контракт із російським суспільством десятиліттями був приблизно таким: держава забезпечує порядок, доходи й відносну соціальну стабільність, а громадяни не втручаються в політику. Війна змінила цей контракт. Тепер держава дедалі більше вимагає не пасивної лояльності, а матеріальної, людської та психологічної участі у війні.

І якраз на цьому етапі виникає фундаментальна проблема. Російська система була значно краще пристосована до мобілізації ресурсів, ніж до їхнього відновлення. Вона може вилучати гроші з економіки, переводити підприємства на військові замовлення, підвищувати податки, використовувати державні банки, перерозподіляти власність і стимулювати військову промисловість. Але всі ці механізми мають накопичувальний ефект: вони забирають ресурси з цивільної економіки.

Наразі необхідно розрізняти ліквідність держави та її економічну життєздатність. Тоталітарний режим може довго фінансувати війну навіть ціною деградації цивільної економіки. Питання полягає в тому, наскільки довго він може це робити, не створюючи негативних для себе політичних наслідків?

До цього додався новий фактор, українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Проблема для Кремля полягає не лише у фізичному пошкодженні окремих НПЗ. Удар по переробці нафти створює ланцюгову реакцію: виникає дефіцит пального, зростають ціни, держава змушена обмежувати експорт нафтопродуктів, а внутрішній ринок потребує дедалі більшого адміністративного втручання.

У 2026 році Росія вже зіткнулася з дефіцитом бензину в окремих регіонах, тоді як нові прогнози передбачають падіння нафтовидобутку до найнижчого рівня приблизно за 17 років.

В цей момент проявляється одна з найважливіших закономірностей тоталітарних режимів: економічні проблеми стають політичними не тоді, коли гроші закінчуються, а тоді, коли держава вже не може однаково ефективно компенсувати втрати всім ключовим соціальним групам.

Поки Кремль ще здатний одночасно фінансувати армію, платити військовим високі компенсації, підтримувати силовиків, субсидіювати стратегічні підприємства і забезпечувати прийнятний рівень життя для більшості населення, соціальна стабільність зберігатиметься. Але якщо виникає необхідність вибирати, кому дати ресурси, система входить у якісно іншу фазу.

Тоді питання починають ставити не лише звичайні громадяни, а й губернатори, чиновники, бізнесмени, генерали та представники великого капіталу. І саме цей момент є набагато небезпечнішим для Путіна, ніж падіння рейтингу популярності.

Диктатури рідко падають через те, що населення раптом перестає боятися. Значно частіше вони починають руйнуватися тоді, коли еліти перестають вірити у здатність правителя гарантувати майбутнє системи. І дуже важливо це розуміти.

У цій ситуації простежується чітка паралель із Чаушеску, Саддамом і Каддафі. У кожному з цих випадків зовнішня міцність режиму довгий час приховувала внутрішню крихкість. Поки силовий апарат залишався абсолютно лояльним, система могла виглядати непорушною. Але коли частина еліти або силовиків вирішувала, що правитель став не активом, а джерелом небезпеки, швидкість політичних змін могла бути надзвичайною.

Тому історичні паралелі з Чаушеску, Саддамом і Каддафі варто сприймати як попередження майбутнього. Хоча не обов’язково, що диктатор Путін повторить їхню долю один до одного. Оскільки Росія 2026 року відрізняється від Румунії 1989-го, Іраку 2003-го чи Лівії 2011-го.

Російська тоталітарна держава має ядерний арсенал, значно потужніший силовий апарат, великі природні ресурси й досвід пристосування до санкцій та війни. Проте це ніяк не гарантує того, що в певний момент якісь молоді полковники з найближчого до Путіна силового оточення, не зроблять спробу заарештувати диктатора, таємно розстріляти його як зрадника Росії, а потім повідомити на увесь світ, що влада перейшла до Тимчасового уряду.

Адже не дивлячись на те, що Служба безпеки президента Російської Федерації (структурний підрозділ Федеральної служби охорони – ФСО) є максимально засекреченою, прізвище ключових офіцерів та тілоохоронців із найближчого оточення Путіна зараз відомі. Ці особи безпосередньо супроводжують його у поїздках або відповідають за логістику й безпеку об’єктів.

Що може бути, якщо, наприклад, Андрій Ластовецький, Микита Беленький, Володимир Тимофєєв, Максим Степанов, Євген Головков завезуть Путіна замість підмосковної резиденції в "Ново-Огарьово" в найближчий ліс, і там його ліквідують?

Або Антон Мишенін, Сергій Москаленко, Олександр Купріянов, Герман Широков, Михайло Богданов, Андрій Анненков, Олександр Гореліков вдадуться до досвіду усунення індійської прем’єрки Індіри Ганді, і розстріляють Путіна прямо в Кремлі, напередодні його зустрічі з черговим президентом якоїсь з країн Африки?

Гіпотетичний сценарій, за якого ключові офіцери Служби безпеки президента РФ або співробітники ФСО наважаться на ліквідацію Володимира Путіна, чи то шляхом вивезення в ліс під час заміської поїздки, чи то через прямий розстріл у Кремлі за аналогією з убивством Індіри Ганді власними охоронцями – неминуче спровокував би колосальний політичний шок, миттєву дестабілізацію системи та жорстоку боротьбу за владу всередині російських еліт.

Оскільки путінський режим є глибоко персоналізованою тоталітарією, де всі інститути, силовики та олігархічні клани замикаються безпосередньо на постать лідера, його раптове зникнення або фізичне знищення зруйнувало б чинний баланс сил і створило б вакуум легітимності.

Російська Федерація одразу опинилася б на межі гострої конституційної та управлінської кризи. Згідно з російським законодавством, у разі недієздатності або смерті президента обов’язки глави держави має тимчасово перейняти голова уряду, проте в реальних умовах силовики (ФСБ, Рада безпеки, Нацгвардія) та інші зацікавлені угруповання негайно розпочали б залаштункові переговори або відкрите силове протистояння за реальний контроль над Кремлем та "ядерною валізою".

Першою реакцією системи на подібний замах всередині самої ФСО став би режим суворої секретності, інформаційна блокада та оголошення надзвичайного стану або плану "Фортеця".

Організатори замаху та виконавці опинилися б під колосальним тиском, оскільки паралельні силові структури, насамперед ФСБ, негайно розпочали б масштабні чистки, арешти й розслідування з метою виявлення можливих замовників, спільників чи іноземного сліду.

Навіть якщо змовники мали б детальний план усунення диктатора, утримати ситуацію під контролем без широкої підтримки армії, спецслужб та вищого політичного керівництва їм було б надзвичайно важко, що підвищує ймовірність внутрішніх збройних зіткнень.

Для зовнішнього світу і, зокрема, для війни проти України та геополітичної стабільності такий поворот подій означав би період крайньої непередбачуваності Московії.

Нова перехідна влада або хунта, що виникла б на уламках колишнього путінського режиму, була б змушена насамперед стабілізувати внутрішній фронт і рятувати країну від потенційної громадянської війни чи розпаду, що могло б призвести до тимчасового паралічу військового командування, зниження боєздатності російських військ на окупованих територіях або навіть до спроб розпочати таємні переговори із Заходом задля зняття санкцій в обмін на певні поступки.

Але, як би там далі не було, Ніколає Чаушеску, Саддам Хусейн і Муаммар Каддафі стукають у двері режиму Путіна. Для сучасної Росії цей "стук у двері" є попередженням: що сильніше режим закручує гайки, знищує альтернативи та веде агресивну війну в Україні, то більш руйнівним і непередбачуваним стає його неминучий колапс. Історія доводить, що жодні спецслужби, пропаганда чи армія не здатні забезпечити диктатору вічну владу, якщо він починає війну проти часу та власного народу.

Ніколає Чаушеску, Саддам Хусейн і Муаммар Каддафі нагадують про те, що історичний фінал усіх персоналістських диктатур є закономірним, невідворотним і часто трагічним для самих диктаторів. І Путін, в жодному разі, не може стати винятком з цього правила.

Адже досвід падіння диктатур свідчить, що чим жорсткішим є режим і чим довше узурпатор утримує абсолютну владу, руйнуючи державні інститути, тим вища ймовірність раптового, катастрофічного та безславного падіння, коли внутрішні кризи або зовнішній тиск остаточно руйнують ілюзію його вдаваного всесилля.