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Это кристально честная, жестокая и зачастую невысказанная вслух мысль, с которой ежедневно просыпаются и засыпают миллионы украинцев — на передовой, в прифронтовых городах и в относительном тылу.

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Чотири роки безперервної війни, щоденні повітряні тривоги, нічні удари балістики, щохвилинне очікування новин від близьких із фронту та хронічна невизначеність майбутнього створили рівень психологічного навантаження, який важко порівняти з досвідом мирного життя.

У кабінетах теоретиків дедалі частіше лунають тривожні голоси про "колективну травму" та загрозу ментального колапсу. Проте за цими глобальними термінами часто губиться головне — конкретна Людина, її внутрішній світ і збереження її особистості під час довготривалої війни.

Стрес війни — це не вирок, який руйнує наше майбутнє, і не ознака нашої слабкості. Це природна, закономірна реакція здорової психіки на нелюдські обставини. Питання лише в тому, як навчитися жити з цим тиском так, щоб війна не зламала нас із середини.

Гострий виклик та хронічна реальність: право бути втомленим

Головна помилка багатьох кабінетних аналітиків полягає в тому, що вони розглядають будь-який стрес однаково. Але з погляду біології та психології існують два різні стани.

Гострий стрес — це реакція організму на безпосередню загрозу, наприклад під час обстрілу. Він мобілізує ресурси організму, робить людину швидшою, уважнішою і здатною діяти в умовах небезпеки. Це природний біологічний механізм виживання, який запускає мобілізацію внутрішніх ресурсів.

Проте хронічний стрес, який триває роками, діє інакше. Він не перетворюється на силу автоматично. Навпаки, тривале наднавантаження може виснажувати внутрішні ресурси, позначатися на нервовій системі та призводити до апатії.

І перше, що ми маємо зробити, щоб зберегти свою особистість, — це визнати право людини бути виснаженою.

Справжня стійкість не повинна означати постійну психологічну броню, крізь яку нічого не пробивається. Залізобетонна броня від тривалого тиску просто тріскається.

Нам потрібно дозволити собі та іншим втомлюватися, відчувати біль і часом бути слабкими. Відчувати втому після років війни — це не злам і не поразка. Це доказ того, що ми живі люди, а не роботи.

І тут важливо пам’ятати ще про одне: ми не самотні у своїй втомі.

Те, що сьогодні відчуває конкретна людина, переживають мільйони українців.

У кожного своя історія, свій біль, свої страхи, свої втрати. Але багато в чому ми переживаємо одну й ту саму війну.

Саме усвідомлення цього не дозволяє людині замикатися у власному страху й думати, що з нею щось не так. З нею все нормально. Ненормальними є обставини, у яких вона змушена жити.

Когнітивний захист: як не дозволити ворогу грати на емоціях

Ми маємо тверезо усвідомити: наш щоденний психологічний пресинг — це не просто супутній хаос війни. Росія системно намагається використовувати його як додаткову зброю.

Російські спецструктури через масштабні дезінформаційні кампанії, мережі анонімних каналів та зрежисовані ІПСО ведуть проти нас когнітивну війну.

Ворожі інформаційні центри використовують наші природні людські емоції. Вони беруть щоденний біль, втому та хронічну невизначеність майбутнього і намагаються штучно роздмухувати їх до масштабів паніки та безнадії.

Одна з головних цілей такої роботи — посіяти недовіру між самими українцями, переконати нас у безнадійності ситуації, підірвати віру у власну державу та змусити суспільство сумніватися у можливості перемоги.

Ворог не обов’язково повинен переконати нас у своїй правоті. Йому достатньо домогтися, щоб ми перестали вірити одне одному.

Будь-який вкинутий у наш інформаційний простір фейк про "неминучий колапс" чи штучно роздмуханий скандал — це не просто інформація. Це може бути спроба натиснути на курок нашого колективного стресу.

Тому розуміння механізму цієї загрози потрібне не для того, щоб ще більше налякати людину ворогом, а для того, щоб навчити її не дозволяти ворогу використовувати власні емоції.

Коли ми кажемо собі: "Я глибоко втомлений, але я бачу цю маніпуляцію і не дозволю Путіну керувати моїми почуттями", — ми повертаємо собі контроль.

Наше завдання — не перестати відчувати. Навпаки.

Страх, біль, гнів і втома є природними людськими реакціями. Але вони не повинні перетворюватися на безпорадність.

Механізм стійкості: практичні принципи збереження себе

Для того щоб зробити нашу стійкість тривалою, потрібен чіткий внутрішній механізм переходу від стресу до контролю.

Це не медична інструкція і не банальні поради психологів, а кілька базових життєвих принципів, які кожен може застосувати у своєму житті.

Стрес може ставати особливо руйнівним тоді, коли людина залишається з ним наодинці та втрачає відчуття контролю. Головний практичний інструмент проти цього — заземлення через дію та створення зон передбачуваності.

Коли навколо вирує глобальний шторм, людина має повернути контроль над своїм маленьким світом.

Щоденна рутина, виконання своїх професійних обов’язків, допомога війську, турбота про близьких, виховання дітей — це ті малі кроки, які створюють острівці стабільності.

Конвертуючи внутрішнє напруження у конкретну дію, ми забираємо у стресу його руйнівну силу.

Україна сьогодні мимоволі стала унікальною лабораторією суспільної стійкості, де на практиці доводиться: повернути контроль над своїм життям можна навіть в умовах майже повної невизначеності.

Але наша стійкість — це не тільки здатність кожної окремої людини впоратися із власним страхом.

Ми можемо бути різними. Ми можемо сперечатися, мати різні погляди на політику, критикувати владу і навіть сваритися між собою. Але коли приходить біда, українці здатні об’єднуватися.

І саме ця здатність — залишатися єдиним народом перед смертельною загрозою — є однією з наших найбільших сил.

Путін може руйнувати міста, вбивати людей, поширювати брехню і намагатися грати на наших страхах. Але він не повинен отримати найголовнішого — нашої Віри одне в одного, Віри у власну країну і Віри в нашу перемогу.

Бо наша єдність — це не просто моральна цінність. В умовах цієї війни це одна з головних умов нашого виживання і наша головна запорука перемоги.

Тому сьогодні кожному з нас важливо пам’ятати просту річ: я не один.

Мої страхи, моя втома, моя тривога — не тільки мої. Їх переживають мільйони людей поруч зі мною.

Ми можемо втомлюватися, боятися, сумувати і навіть сперечатися між собою.

Але ми разом. І саме тому ця війна нас не зламає.