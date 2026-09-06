На прошлой неделе Oboz с моей подачи опубликовал хороший обзор войн России (все они были агрессивными) пера Златы Рапп-Гервалдене. Единственное, что на мой взгляд упущено, это подготовка вдовой Петра I императрицей Екатериной I похода на Данию. Нападение сорвали англичане – отсюда и название моей заметки.

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Впоследствии многие свои провалы и промахи Россия объясняла именно этим – происками англосаксов. И порой это имело основания. К примеру, хорошо известно, что у истоков русской военно-морской мощи стоял Пётр I. Менее известно, что большинство кораблей Петра построили английские мастера и многими из них командовали англичане. Я не раз писал об этом, например в статье "Британские корни русского флота". Более обстоятельно сие рассмотрено в моей книге "Мать всей коммерции".

Тем более удивительно, что именно отсутствие хорошего флота помешало его вдове выразить материнскую любовь в полной мере. Причем случился сей неожиданный афронт всего через год после смерти ее супруга, царя-реформатора, кораблестроителя, мореплавателя и плотника, когда казалось бы флот не мог прийти в упадок и пребывал в силе.

Дело было так. Когда на Анне, младшей дочери Екатерины и Петра, женился голштинский герцог Карл-Фридрих, в качестве приданого он пожелал отнять у датчан Шлезвиг. И хотя совсем недавно Дания была союзником России, а царица гостила в Копенгагене, счастье дочери было важнее. Отзывчивая теща собрала 15 линейных кораблей (ЛК), 4 фрегата и 80 галер, а на суше приказала готовить корпус в 40 тысяч штыков.

Поход, однако, не состоялся. В мае 1726 г. сильная англо-датская эскадра в 31 вымпел под командой знаменитого адмирала Уэйджера (его атака на испанский "серебряный флот" под вест-индской Картахеной известна как Wager's Action) пришла к Ревелю и привезла царице письмо великобританского короля, в котором тот недвусмысленно предостерегал венценосную сестру от необдуманных поступков. Причем эскадра сия осталась у Ревеля на все лето, что напрочь исключало помыслы о заморской авантюре. На следующее лето британские паруса снова замаячили на Балтике – и от затеи со Шлезвигом пришлось отказаться.

Почему же царица отказалась от нападения на Данию? Почему мощный Балтийский флот не вышвырнул наглых гостей, не дал им отпор? Ведь на лето 1726 г. в состав входило 35 кораблей, могли бы и потягаться с британцами!

Не могли. При ближайшем рассмотрении выясняется, что 14 из них были превращены во вспомогательные суда либо числились в штате сугубо номинально. Общее состояние обрисовывает запись №5755 от 10 октября 1726 г. в журнале адмиралтейств-коллегии: "…корабельные мастера Козенцъ, Броунъ, Рамзъ, Меншиковъ … усмотрели, что военные корабли весьма гнiютъ и ни который в службе более 9-ти летъ быть не можетъ, також и ныне большiе 1-го, 2-го и 3-го ранговъ едва не все требуют велiкой починки…"

Таков итог флотосозидательной попытки Петра I. Ввиду крайне низкого качества постройки его корабли выдерживали в среднем 6 кампаний, после чего приходили в ветхость, тогда как европейские плавали десятки лет, а трофейный шведский "Вахмейстер" прослужил почти полвека. Таким же было качество команд, и даже через много десятилетий, в конце XVIII века русские моряки сильно уступали британским.

Так, в мае 1795 года уже Екатерина II, борясь с революционной Францией, приказала немедленно отправить в Англию эскадру из двенадцати кораблей, шести фрегатов и двух катеров. Там они поступили под начало адмирала Данкена и вместе с английскими несли службу в Северном море. Совместные плавания принесли большую пользу, и 25 сентября того же года вице-адмирал Ханыков, командующий эскадрой, слал императрице донесение, в коем писал:

"При сем должен я признаться, что соединение наше с англичанами было нам полезно, ибо люди наши ревнуя проворству и расторопности англичан и стараясь не уступать им в том, как то, во взятии рифов, в прибавке и убавке парусов и во всем прочем, столько изощрились, что то, что прежде у нас делалось в 10 или 12 минут, ныне делают они в 3 или 4 минуты".

То бишь и после ста лет созидания флота русские моряки сильно уступали в мастерстве британским…

Вспомним также, кто командовал русскими кораблями и составлял костяк их офицеров. В 1719 г., когда флот Петра провёл боевую операцию в районе Лемланда почти в полном составе, линейными кораблями командовали следующие командиры:

"Екатерина" – Петер Бредаль (Норвегия)

"Арондель" – Ипат Муханов (Россия)

"Уриил" – Вилим Торнгоут (Голландия)

"Гангут" – Матиас Фалкенберг (Германия)

"Мальбург" – Роберт Литл (Англия)

"Ягудиил" – Джон Деляп (Англия)

"Девоншир" – Джон Ден (Англия)

"Рафаил" – Якоб Шапизо (Германия)

"Перл" – Франц Вильбоа (Франция)

"Нептунус" – Данила Мясной (Россия)

"Ингерманланд" – Мартин Гослер (Германия)

"Святой Александр" – Исаак Брандт (Дания)

"Варахаил" – Иоган Стихман (Германия)

"Рандольф" – Петер Бене (Голландия)

"Селафаил" – Витус Беринг (Дания)

"Портсмут" – Эдмонд Уркварт (Англия)

"Британия" – Рене Лани (Франция)

"Москва" – Вильям Гей (Англия)

"Шлиссельбург" – Хенрик Вессель (Норвегия)

"Лондон" – (?)

"Ревель" – Иван Сенявин (Россия)

То есть из 21 командира лишь 3 русских. Флагманами эскадры являлись сам царь и шаутбенахт (контр-адмирал) голштинец Петер Сиверс. Умершего в 1718 г. Шельтинга заменил контр-адмирал англичанин Томас Гордон. Компанию им составляли три капитан-командора: англичанин Томас Сандерс, уроженец Брабанта Иоан ван Гофт и Наум Сенявин.

Линейными кораблями и фрегатами, не принимавшими участия в этой операции, командовали:

"Армонт" – Бон (?)

"Святой Илья" – Иоан ван Фианен (Голландия)

"Самсон" – Джон Ден (Англия)

"Эсперанс" – Самуэль Армитаж (Англия)

"Лансдоу" – Петер Трезель (Голландия).

О чем еще говорить, если из 53 шканечных журналов за 1719–1724 гг., хранящихся в отдельном собрании Российского государственного архива ВМФ, на русском языке велись 23, на голландском 14, на английском 12 и на датском 4. О сопротивлении Британии нельзя было и помыслить!

Поэтому все лето 1726 г. англо-датская эскадра по-хозяйски провела в Ревеле (Таллинне), точно так, как в 1715 году это сделала англо-голландская эскадра адмирала Норриса, а спустя три четверти века подобный визит с блеском повторил сам великий Нельсон. Этот порт стал неким символом британской политики канонерок, точкой ее приложения.

И это правильно! Россию надо регулярно осаживать, иначе ее пресловутая птица-тройка затопчет и загадит всю цивилизацию и культуру на этой планете. После Рейгана некому было вправлять то, что заменяет ей мозги, вот она и распоясалась, пошла вразнос.

Попутно замечу, что зря Гоголь применил такую красивую аллегорию то бишь иносказание и/или метафору то есть скрытое сравнение к такой безобразной стране.