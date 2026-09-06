Сожительница Кропивы "Муза" хотела устроиться на государственную службу: помешала "курьезная" причина

Сожительница фигуранта дела о спецоперации "Карфаген" Сергея Кропивы Елизавета Ивахненко, известная под прозвищем "Муза", хотела устроиться на государственную службу. Однако этому могло помешать необычное обстоятельство – у женщины не было сумок небрендовых марок, из-за чего могли возникнуть вопросы относительно происхождения её дорогих вещей.

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Во время заседания ВАКС также прозвучали фрагменты разговоров Сергея Кропивы со своей сожительницей.

Необычное препятствие для государственной службы

Ивахненко хотела устроиться на государственную службу. В то же время возникли вопросы относительно ее дорогих вещей, ведь у нее не было ни одной сумки небрендовой марки.

Из-за этого могли возникнуть вопросы о том, откуда у неё такие дорогие вещи. Кропива, в свою очередь, пошутил, что может подарить сожительнице сумку.

"Давай я тебе подарую на 8 марта", — сказал он.

Отдельно в ходе заседания стало известно, что вопрос о мере пресечения в отношении Ивахненко суд отложил. Его рассмотрение ВАКС продолжит завтра в 9:00.

"Красть – так уж миллион"

В ходе заседания также зачитали разговор Кропивы с Ивахненко, который состоялся 2 февраля 2026 года. В нем мужчина вспомнил бывшего главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и рассказывал о своих доходах.

"Спасибо Киперу, что взял меня в Одессу. Сначала вообще не понимал, зачем я туда приехал. Если 15 умножить на 24, это сколько будет?… Купил бы себе Ferrari… Каждый месяц 15 рублей просто ту-ту…", – сказал Кропива.

В другой части разговора он объяснял сожительнице, почему выбрал именно её.

"Я так не могу просто, знаешь, ходить на работу ради самого хождения. Надо, если уже делать, то все, блин. Почему я выбрал тебя? Потому что ты красивая, умная, целеустремленная. Будь ты просто серой мышкой, а я люблю только самое лучшее. ***ты — так королеву, воровать — так миллион", — заявил Кропива.

Привлекло внимание и появление Ивахненко в суде. После того как в социальных сетях начали обсуждать её куртку Yves Saint Laurent ориентировочной стоимостью 2700 евро, женщина сняла её прямо в зале заседаний.

После этого Ивахненко осталась в футболке украинского бренда Cartel 13.

Напомним, журналисты идентифицировали жительницу Одессы Елизавету Ивахненко как женщину, которую НАБУ на записях называет "Музой" в деле о деятельности преступной организации в Офисе генпрокурора. На её имя оформлен Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, который, по данным журналистов, был приобретён в 2025 году за $60 тысяч.

Как писал OBOZ.UA, "Канцлером" на записях НАБУ по делу "Карфаген" является заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. По данным следствия, он является одним из ключевых фигурантов расследования.

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