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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты с Зеленским: у Порошенко дали ответ

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Президент Петр Порошенко не будет проводить дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на стадионе.

Такое мнение выразила народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова в эфире "Громадського" в ответ на видеообращение Зеленского, в котором он позвал своего оппонента в избирательной гонке на НСК "Олимпийский".

"Президент Порошенко европеец и он не будет встречаться на стадионе. Будет встречаться в телестудии, где должны пройти нормально, профессионально дебаты", – заявила она.

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Дебаты с Зеленским: у Порошенко дали ответ

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"А на стадион к нему может прийти Павелко (глава Федерации футбола Украины, депутат от "БПП" – Ред.) и сыграть в футбол", – добавила Ионова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Червоний Данило
Червоний Данило
Сразу виден уровень, как общения так и интеллектуальный! Где зеленая жижа из под Коломойского, а где Порошенко! В общем люди, не видитесь на этого полоумного клоуна, которому мозг промыли с помощью НЛП! Зеленая жижа это троянский конь! Опросы уже показывают что те дауны что проголосовали в первом туре за зеленого, сожалеют!
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1
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Червоний Данило
Червоний Данило
Сразу виден уровень, как общения так и интеллектуальный! Где зеленая жижа из под Коломойского, а где Порошенко! В общем люди, не видитесь на этого полоумного клоуна, которому мозг промыли с помощью НЛП! Зеленая жижа это троянский конь!
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
обосрался порошенко
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