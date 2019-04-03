Дебаты с Зеленским: у Порошенко дали ответ

Президент Петр Порошенко не будет проводить дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на стадионе.
Такое мнение выразила народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова в эфире "Громадського" в ответ на видеообращение Зеленского, в котором он позвал своего оппонента в избирательной гонке на НСК "Олимпийский".
"Президент Порошенко – европеец и он не будет встречаться на стадионе. Будет встречаться в телестудии, где должны пройти нормально, профессионально дебаты", – заявила она.
Politeka
"А на стадион к нему может прийти Павелко (глава Федерации футбола Украины, депутат от "БПП" – Ред.) и сыграть в футбол", – добавила Ионова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.
2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".
Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных собачьих боях, однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.
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