Дебаты с Зеленским: у Порошенко дали ответ

Президент Петр Порошенко не будет проводить дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на стадионе.

Такое мнение выразила народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова в эфире "Громадського" в ответ на видеообращение Зеленского, в котором он позвал своего оппонента в избирательной гонке на НСК "Олимпийский".

"Президент Порошенко – европеец и он не будет встречаться на стадионе. Будет встречаться в телестудии, где должны пройти нормально, профессионально дебаты", – заявила она.

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Politeka

"А на стадион к нему может прийти Павелко (глава Федерации футбола Украины, депутат от "БПП" – Ред.) и сыграть в футбол", – добавила Ионова.

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