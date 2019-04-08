Студия или стадион? У Зеленского выдвинули ультиматум по дебатам с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

О том, что НСТУ и команда шоумена так и не смогли договориться о мероприятии в телецентре "Карандаш" 19 апреля, сообщила директор департамента по связям с общественностью и СМИ "Суспільного" Виктория Сидоренко, передает "Детектор медиа".

Отмечается, что представители Зеленского встретились с НСТУ в понедельник, 8 апреля, однако переговоры оказались безрезультатными.

Телецентр "Карандаш"

Команда шоумена посмотрела студию в телецентре "Карандаш", где могли бы пройти дебаты, и обсудила с представителями НСТУ избирательное законодательство.

Представители Зеленского заявили, что хотят, чтобы дебаты состоялись на НСК "Олимпийский", как того изначально потребовал шоумен в своем видеообращении.

Владимир Зеленский Politeka

Как сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания, соратники Зеленского предложили провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19.00.

"Они обратились в штаб Порошенко и предлагают 19 апреля в 19.00 начать дебаты на стадионе. Я думаю, что это не будут официальные дебаты. Завтра (9 апреля) вы услышите позицию ЦИК и НОТУ — официальные дебаты могут быть только здесь, в этом месте, в "Карандаше" в то же время", — заявил он.

"Мы готовы к любым вариантам. Но не называйте их дебатами. Дебаты — это исключительно то, что прописано в законе", — подчеркнул Аласания, отметив, что не даст сделать "Суспільне" виновным в том, что дебаты не состоялись.

Напомним, действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, а НСК "Олимпийский", куда его пригласил Зеленский, посетит лишь в том случае, если "позволит время". В свою очередь, он назначил шоумену встречу на стадионе 14 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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