МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Студия или стадион? У Зеленского выдвинули ультиматум по дебатам с Порошенко

15.6тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

О том, что НСТУ и команда шоумена так и не смогли договориться о мероприятии в телецентре "Карандаш" 19 апреля, сообщила директор департамента по связям с общественностью и СМИ "Суспільного" Виктория Сидоренко, передает "Детектор медиа".

Отмечается, что представители Зеленского встретились с НСТУ в понедельник, 8 апреля, однако переговоры оказались безрезультатными.

Новости
Дебаты Порошенко и Зеленского: названа стоимость проведения на "Олимпийском"
Телецентр "Карандаш"

Телецентр "Карандаш"

Команда шоумена посмотрела студию в телецентре "Карандаш", где могли бы пройти дебаты, и обсудила с представителями НСТУ избирательное законодательство.

Представители Зеленского заявили, что хотят, чтобы дебаты состоялись на НСК "Олимпийский", как того изначально потребовал шоумен в своем видеообращении.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Politeka

Как сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания, соратники Зеленского предложили провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19.00.

"Они обратились в штаб Порошенко и предлагают 19 апреля в 19.00 начать дебаты на стадионе. Я думаю, что это не будут официальные дебаты. Завтра (9 апреля) вы услышите позицию ЦИК и НОТУ — официальные дебаты могут быть только здесь, в этом месте, в "Карандаше" в то же время", — заявил он.

"Мы готовы к любым вариантам. Но не называйте их дебатами. Дебаты — это исключительно то, что прописано в законе", — подчеркнул Аласания, отметив, что не даст сделать "Суспільне" виновным в том, что дебаты не состоялись.

Напомним, действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, а НСК "Олимпийский", куда его пригласил Зеленский, посетит лишь в том случае, если "позволит время". В свою очередь, он назначил шоумену встречу на стадионе 14 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Суспильне
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
79
20
Смешно
3
Интересно
4
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Это недоразумение просто издевается над всей страной. Что ж оно будет ввтворять, когда придёт к власти?! Спаси и сохрани нас, Господи от этого недоросля!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванова Раиса
Иванова Раиса
Лайно вова бігунок
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вова-сцыкло забыл народную мудрость: "На хитрую ж--у есть "порох" с коловоротом".
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения