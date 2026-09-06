Крымскотатарская кухня: стало известно, чем угощали Виткоффа и Кушнера в поезде «Укрзализныци». Фото

Представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера во время поездки из Жешува в Киев на поезде "Укрзализныци" угощали блюдами традиционной крымскотатарской кухни. Для американской делегации подготовили меню из блюд оккупированного Россией Крыма.

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Об этом сообщает в Telegram "Укрзализныця". Там подчеркнули, что впервые показывают закулисные кадры и само меню спецпоезда.

Что подали американской делегации

Для Виткоффа и Кушнера подготовили меню крымскотатарского ресторана "Селям". В него вошли традиционные блюда национальной кухни.

Таким образом, во время поездки в Киев американские представители имели возможность познакомиться с гастрономической культурой Крыма, который с 2014 года находится под российской оккупацией.

Как развивались дипломатические контакты

5 сентября специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговорам предшествовал многочасовой "деловой обед" американских представителей со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым.

Встреча Виткоффа и Кушнера с Путиным длилась около трёх часов. Стороны обсуждали дальнейшие шаги по прекращению войны России против Украины, после чего американские представители отправились в Киев для переговоров с украинской стороной.

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину. Американские представители приехали в Киев на поезде из Жешува из соображений безопасности, поскольку накануне Россия нанесла удары по украинским аэропортам.

В столице Виткоффа и Кушнера встретил президент Владимир Зеленский. В ходе визита американские представители также посетили Софийский собор, после чего приступили к переговорам с украинской стороной о дальнейших шагах по прекращению войны и установлению прочного мира.

Как писал OBOZ.UA, накануне встречи с американскими представителями Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой. Президент заявил, что Киев подготовил свои предложения для диалога с США и заинтересован в прекращении войны, однако ожидает гарантий безопасности и достойного послевоенного мира.

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