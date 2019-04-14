Дебаты на НСК "Олимпийский": все подробности онлайн

На НСК "Олимпийском" 14 апреля в 14:00 может состояться один из этапов дебатов кандидатов на пост главы государства в рамках предвыборной гонки. Как известно, действующий президент Петр Порошенко ранее анонсировал свое участие.

При этом его оппонент – шоумен Владимир Зеленский – поставил свое условие. Он настаивает на проведении дебатов 19 апреля тоже на стадионе.

В штабе Порошенко ответили, что их кандидат готов ехать на "Олимпийский" еще раз, в этот день, при условии, что время дискуссии не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире "Суспільного".

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12:47 Возле стадиона также раздают скандальные провокационные листовки против Зеленского. Как известно, ранее в его штабе конкурентов обвинили в распространении неправдивой информации.

12:44 Автомобилистыустроили пробег в поддержку Порошенко.

12:30 Еще за несколько часов до приезда Порошенко под НСК "Олимпийский" стянули большое количество полиции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

Также Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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