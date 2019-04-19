Дебаты онлайн на НСК "Олимпийский": все видео трансляции

В пятницу, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский назначили дебаты на НСК "Олимпийский".

После долгих дискуссий оппоненты пришли к единому решению – встретиться в 19:00 на стадионе. Зеленский и Порошенко в прямом эфире ответят на вопросы модераторов и друг друга.

Дебаты Зеленского и Порошенко

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.

8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.

14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.

ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

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