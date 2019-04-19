ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты онлайн на НСК "Олимпийский": все видео трансляции

2.1тЧитать материал на украинском

В пятницу, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский назначили дебаты на НСК "Олимпийский".

После долгих дискуссий оппоненты пришли к единому решению – встретиться в 19:00 на стадионе. Зеленский и Порошенко в прямом эфире ответят на вопросы модераторов и друг друга.

Новости
НСК "Олимпийский" готов к дебатам: что происходит

Дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты Зеленского и Порошенко

OBOZREVATEL предлагает читателям все видео трансляции с места событий в режиме онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.

  • ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения