Куратором колцентров в рамках операции "Карфаген" оказался президент ФК "Харьков": что известно

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, что президент ФК "Харьков" Богдан Бойко оказался куратором колл-центров в рамках операции "Карфаген". Кроме того, он является доверенным лицом заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы.

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Об этом во время судебного заседания сообщил прокурор САП. В частности, он процитировал разговор Сергея Кропивы с Богданом Бойко.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что Кропива предупредил его о проведении выборочных обысков в "недружественных" колл-центрах в Днепре и попросил перечень адресов колл-центров, чтобы не трогать колл-центры Бойко.

Из обнародованных аудиозаписей, прозвучавших в ходе судебного заседания

"Да, Бодечка, братан, все нормально. Я разговаривал с ДСР (Департамент стратегических расследований Нацполу), говорят, что в ДСР в розыске ничего нет по этому региону. Все поставлено на hold. Пока нет подтверждений, что оттуда что-то", – говорит Кропива Бойко.

Далее Кропива попросил Бойко найти человека, чтобы тот написал официальное заявление для принятия Офисом генерального прокурора мер по международному сотрудничеству с Казахстаном.

"Там казахи звонили, они готовы выдворить этого плохого человека. Нужен от нас человек, чтобы написал заявление, подумай, найди парня", – говорит Кропива Бойко.

Еще один разговор приведен ниже.

"Братан, все нормально? Помощь нужна? Ты куда, в Монако? А, в Лиссабон голимый? Тяжело дышать в Лиссабоне? Хорошо, давай", – цитирует Кропиву прокурор САП.

Стоит отметить, что в 2023 году вместе с основателем WhiteBIT Владимиром Носовым, близким к семье экрегионала Дмитрия Шенцева, Богдан Бойко стал совладельцем и основным инвестором харьковского футбольного клуба "Металлист 1925".

В воскресенье, 6 сентября, суд поместил под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Он может выйти на свободу под залог в размере 120 млн грн.

Ранее сообщалось о том, что заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива занимался коррупцией еще на должности заместителя председателя Одесской ОГА. В частности, его подозревают в том, что он систематически получал взятки.

Кроме того,журналисты идентифицировали жительницу Одессы Елизавету Ивахненко как женщину, которую НАБУ на записях называет "Музой" в деле о деятельности преступной организации в Офисе генпрокурора. На имя гражданки Ивахненко оформлен Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, приобретенный в 2025 году за 60 тысяч долларов.

Напомним, что в рамках расследования операции "Карфаген" выявлен возможный механизм сбора и распределения средств, которые, предположительно, выплачивали мошеннические колл-центры за возможность работать без препятствий. Речь идет о системе под названием "единое окно", через которую могли проходить ежемесячные платежи от более чем тысячи таких центров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Канцлер" на записях НАБУ в спецоперации "Карфаген" – это заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.

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