Дебати на "Олімпійському": Зеленський поставив Порошенку гострі запитання

Кандидат у президенти Володимир Зеленський на дебатах поставив своєму опонентові, чинному главі країни Петру Порошенку запитання, які передали йому українці через інтернет.

Питання були озвучені під час дебатів зі своїм опонентом, кандидатом у президенти та шоуменом Володимиром Зеленським, які проходять на НСК "Олімпійський" у Києві (відео дивіться тут).

Далі наводимо питання, які були поставлені перед Порошенком:

Як так вийшло, що Україна практично найбідніша держава при найбагатшому президенті за всю історію?

Чому палія магазину Roshen знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і підривачів машини Шеремета не можуть знайти кілька років?

Як ви спите ночами?

Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?

Чому через п'ять років ми так і не знаємо імена вбивць на Майдані?

Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті та спробувати прожити за 1,5 тисячі гривень пенсії хоча б місяць?

Як можна було на п'ятий рік війни, усвідомлюючи небезпеку, посилати на смерть 24 моряки в Керченську протоку?

Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися?

Куди поділися наші карпатські ліси?

Чому не покарані соратники Януковича?

Скільки особисто вам занесли за Ротердам+?

Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?

Чому не знята недоторканність із депутатів?

Зеленський запропонував Порошенку вибрати будь-яке питання і дати на нього відповідь.

"Пане Володимире, якби ви були на фронті, якби ви бачили на власні очі, що відбувалося в Дебальцевому, якби ви зустрічали наших воїнів з Іловайська, якби ви знали, якою кров'ю Україна заплатила за те, щоб зберегти державу, у вас би не було таких питань", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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