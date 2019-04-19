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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати на "Олімпійському": Зеленський поставив Порошенку гострі запитання

2.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський на дебатах поставив своєму опонентові, чинному главі країни Петру Порошенку запитання, які передали йому українці через інтернет.

Питання були озвучені під час дебатів зі своїм опонентом, кандидатом у президенти та шоуменом Володимиром Зеленським, які проходять на НСК "Олімпійський" у Києві (відео дивіться тут).

Далі наводимо питання, які були поставлені перед Порошенком:

Новини
"Голосував за нього, але помилився": Зеленський на дебатах накинувся з критикою на Порошенка

  • Як так вийшло, що Україна практично найбідніша держава при найбагатшому президенті за всю історію?

  • Чому палія магазину Roshen знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і підривачів машини Шеремета не можуть знайти кілька років?

  • Як ви спите ночами?

  • Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?

  • Чому через п'ять років ми так і не знаємо імена вбивць на Майдані?

  • Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті та спробувати прожити за 1,5 тисячі гривень пенсії хоча б місяць?

  • Як можна було на п'ятий рік війни, усвідомлюючи небезпеку, посилати на смерть 24 моряки в Керченську протоку?

  • Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися?

  • Куди поділися наші карпатські ліси?

  • Чому не покарані соратники Януковича?

  • Скільки особисто вам занесли за Ротердам+?

  • Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?

  • Чому не знята недоторканність із депутатів?

Дебати на "Олімпійському": Зеленський поставив Порошенку гострі запитання

Зеленський запропонував Порошенку вибрати будь-яке питання і дати на нього відповідь.

"Пане Володимире, якби ви були на фронті, якби ви бачили на власні очі, що відбувалося в Дебальцевому, якби ви зустрічали наших воїнів з Іловайська, якби ви знали, якою кров'ю Україна заплатила за те, щоб зберегти державу, у вас би не було таких питань", – сказав Порошенко.

Дебати на "Олімпійському": Зеленський поставив Порошенку гострі запитання

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дебатиВыборы 2019НСК Олімпійськийполітика
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Дурак-транслятор фейков. Согласно Зеленскому, например, Порошенко стал богаче в 82 раза и обогнал Гейтса.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Тут вышел Крупный разговор, Потом и потасовка. - Ты, братец, плут! - Ты, братец, вор! - Жена твоя плутовка! - Щенок! - Урод! - Молокосос! - Паршивый кот! - Плешивый пес!" (с) :-)))))
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