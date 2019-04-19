Дебати на "Олімпійському": Зеленський поставив Порошенку гострі запитання

Кандидат у президенти Володимир Зеленський на дебатах поставив своєму опонентові, чинному главі країни Петру Порошенку запитання, які передали йому українці через інтернет.
Питання були озвучені під час дебатів зі своїм опонентом, кандидатом у президенти та шоуменом Володимиром Зеленським, які проходять на НСК "Олімпійський" у Києві (відео дивіться тут).
Далі наводимо питання, які були поставлені перед Порошенком:
Як так вийшло, що Україна практично найбідніша держава при найбагатшому президенті за всю історію?
Чому палія магазину Roshen знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і підривачів машини Шеремета не можуть знайти кілька років?
Як ви спите ночами?
Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?
Чому через п'ять років ми так і не знаємо імена вбивць на Майдані?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті та спробувати прожити за 1,5 тисячі гривень пенсії хоча б місяць?
Як можна було на п'ятий рік війни, усвідомлюючи небезпеку, посилати на смерть 24 моряки в Керченську протоку?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися?
Куди поділися наші карпатські ліси?
Чому не покарані соратники Януковича?
Скільки особисто вам занесли за Ротердам+?
Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?
Чому не знята недоторканність із депутатів?
Зеленський запропонував Порошенку вибрати будь-яке питання і дати на нього відповідь.
"Пане Володимире, якби ви були на фронті, якби ви бачили на власні очі, що відбувалося в Дебальцевому, якби ви зустрічали наших воїнів з Іловайська, якби ви знали, якою кров'ю Україна заплатила за те, щоб зберегти державу, у вас би не було таких питань", – сказав Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимир Зеленський покликав свого опонента Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Порошенко і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії та продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".
10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.
11 квітня Зеленський і Порошенко влаштували перепалку в прямому ефірі, після чого шоумен озвучив остаточне рішення – він прийде на дебати тільки 19 квітня.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський не з'явився. В результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00, щоб обидва кандидати змогли вчасно прибути до студії після їх "батлу" на стадіоні. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному".
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