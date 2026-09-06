Суд поместил под стражу фигуранта операции "Карфаген" Кропиву: на какую сумму он может выйти на свободу под залог

В воскресенье, 6 сентября, суд поместил под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву. Он может выйти на свободу под залог в размере 120 млн грн.

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. В свою очередь, прокурор САП настаивал на залоге в размере 200 млн грн. Среди рисков он назвал побег за границу, укрывательство от следствия и уничтожение доказательств.

В ЦПК отмечают, что в случае внесения залога, установленного ВАКС, на Сергея Кропиву будут возложены, среди прочего, следующие обязательства:

– Сдать паспорта для выезда за границу.

– Воздерживаться от общения с определенными лицами, в частности, с генпрокурором Кравченко, его заместительницей Вдовиченко и другими причастными лицами.

– Явиться по каждому вызову детектива, прокурора и суда.

В ходе заседания выяснилось, что Кропива, помимо крышевания колл-центров, подозревается в легализации имущества по двум эпизодам:

– С августа 2025 по сентябрь 2026 года на сумму 41,7 млн грн, в это время он уже работал в Офисе генерального прокурора.

– С августа 2023 по май 2025 года на сумму 48,2 млн грн во время работы в должности заместителя главы Одесской областной администрации.

Кроме того, отмечают в ЦПК, "Канцлер" занимался координацией ремонта дома в Козине для генпрокурора Кравченко. Этот дом не указан в декларации генпрокурора.

Что касается сожительницы Кропивы "Музы" Ивахненко, то суд должен избрать меру пресечения после этого заседания.

Почему САП просила именно содержание под стражей и залог в 200 миллионов для Сергея Кропивы?

В ЦПК отмечают, что причина для этого – значительные возможные риски в случае, если Кропива будет на свободе. Не назначить залог невозможно — это прямое требование закона.

Вот о каких 5 рисках говорил прокурор:

– Риск побега и укрывательства: у Кропивы есть заграничный паспорт, "нужные" связи для оформления виз и статус многодетного отца (3 детей), что облегчает выезд за границу. Более того, связи с чиновниками по всей стране позволяют ему скрываться и в Украине. Следствие также проверяет его причастность к организации незаконного пересечения границы другими лицами.

– Уничтожение доказательств: после июльских обысков по делу о покупке прокурорами элитных апартаментов в Glacier фигуранты прямо обсуждали, как очищать телефоны и уничтожать доказательства легализации средств.

– Препятствование расследованию: в частности , благодаря своим связям в налоговой.

– Влияние на свидетелей и фальсификации: на записях зафиксировано, как Кропива лично "инструктировал" свидетелей перед допросами, диктуя нужные показания. А связи в налоговой (ГНС) могли помочь сфальсифицировать проверки фиктивных индивидуальных предпринимателей.

– Риск того, что Кропива повторно совершит правонарушение.

Комментарий САП

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к заместителю руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 120 млн грн.

Срок действия меры пресечения – до 02.11.2026. В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Ранее сообщалось о том, что заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива занимался коррупцией еще на должности заместителя председателя Одесской ОГА. В частности, его подозревают в том, что он систематически получал взятки.

Кроме того, 6 сентября журналисты идентифицировали гражданку Елизавету Ивахненко из Одессы как женщину, которую НАБУ на записях называет "Музой" в деле о деятельности преступной организации в Офисе генпрокурора. На имя гражданки Ивахненко оформлен Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, приобретенный в 2025 году за 60 тысяч долларов.

Напомним, что в рамках расследования операции "Карфаген" выявлен возможный механизм сбора и распределения средств, которые, предположительно, выплачивали мошеннические колл-центры за возможность работать без препятствий. Речь идет о системе под названием "единое окно", через которую могли проходить ежемесячные платежи от более чем тысячи таких центров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Канцлер" на записях НАБУ в рамках спецоперации "Карфаген" – это заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.

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