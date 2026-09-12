Глава Госфинмона Пронин "исчез" после громких скандалов

Журналист Михаил Ткач намекнул на "исчезновение" главы "Финмониторинга" Филиппа Пронина. Он якобы не появляется на публике уже несколько дней.

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Об этом Ткач написал в своём Telegram-канале. Он намекнул на связь между публичными появлениями Пронина и недавним громким скандалом с крышеванием колл-центров на уровне Офиса генерального прокурора.

Глава Госфинмониторинга "пропал"?

С публичным "заявлением об исчезновении" Пронина журналист-расследователь Михаил Ткач выступил днем 11 сентября.

"Говорят, после последних событий потерялся глава финмона Пронин. Может, кто-нибудь видел?" – написал он в своём Telegram-канале.

Никаких других подробностей Ткач не привел и свой пост дополнительно не пояснил. Некоторые СМИ, обратившие на него внимание, решили, что речь идет о том, что глава Госфинмониторинга "фактически отсутствует на рабочем месте".

Действительно ли Пронин не ходит на работу – точно неизвестно. Публикации же в его Telegram-канале появляются практически ежедневно. Так, 9 сентября Пронин поделился своей колонкой о колл-центрах, а последняя публикация посвящена расследованию схемы отмывания средств, полученных от мошенничества и криптомошенничества в странах Европы на сумму свыше 2,5 млрд грн.

Под "последними событиями" Ткач, возможно, имел в виду громкий коррупционный скандал, разразившийся в Украине в последние дни. Хотя фамилия Пронина в связи с проводимой НАБУ и САП операцией "Карфаген" по крышеванию должностным лицом ОГПУ колл-центров в Украине публично до сих пор не всплывала.

Зато она всплывала в других громких историях.

Чем отличился глава Госфинмониторинга

Скандалы сопровождают Пронина на протяжении всей его работы в Госфинмониторинге. Уже на момент вступления в должность за ним тянулся шлейф скандала со строительством фортификационных сооружений по заказу Полтавской ОВА, которую он тогда возглавлял. Из-за подозрений в том, что строительство укреплений сопровождалось многомиллионными хищениями (вероятно, не без ведома Пронина), за дело взялось НАБУ.

К концу ноября прошлого года речь шла уже о более чем 10 производствах, открытых Национальным антикоррупционным бюро в связи со злоупотреблениями при строительстве укреплений, в том числе и в Полтавской области.

Директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что Бюро изучает возможную причастность к схемам бывшего руководства Полтавской ОВА, которую с октября 2023 по декабрь 2024 года возглавлял Пронин. Речь шла, по данным народного депутата Ярослава Железняка, не только о завышении стоимости работ, но и о фиктивных подрядах, взятках и продаже бронирований. Масштабы хищения достигали 200 млн грн.

Показательно, что, по словам того же Железняка, расследование коррупции в Полтавской ОВА загадочным образом "совпало" со значительно более частыми, чем раньше, зарубежными командировками Пронина. Пока детективы НАБУ находились в Полтавской области, бывший глава ОГА "пропадал" в Европе. Что, как отмечал тогда нардеп, практически делало невозможными его контакты с детективами.

Впоследствии, правда, география командировок Пронина значительно расширилась: помимо европейских столиц он за государственный счет ездил, например, в Мексику и Танзанию, где, помимо профильных мероприятий, посещал и туристические объекты – пока народные депутаты тщетно ждали его на заседаниях ВСК, где к Пронину накопилось немало вопросов.

В целом за первый год на должности Пронин более 70 дней провел за границей. При этом отъезды чиновника совпадали по времени с важными заседаниями временных следственных комитетов Верховной Рады или коррупционными скандалами с участием его команды.

Да и в 2026 году в рабочем кабинете Пронин появлялся далеко не каждый день: за первые три месяца едва набралось 27 дней, когда подчинённые видели его там.

Помимо коррупционной истории вокруг Полтавской ОВА Пронин "прославился" во время скандала вокруг операции "Мидас". Возглавляемый им Госфинмониторинг "аномально долго" не передавал Бюро данные о движении средств в "оборонке".

Из-за этого его даже вызвали на заседание Временной специальной комиссии в Верховную Раду.

В итоге выяснилось, что Госфинмониторинг не усмотрел нарушений в действиях бэкофиса Тимура Миндича (или, как отметили в ведомстве, не обнаружил "ни одной подозрительной операции").

По состоянию на 10 марта этого года в НАБУ констатировали, что Финоммониторинг тормозит расследование "Мидас". На тот момент с начала расследования детективы Бюро не получили ответа ни на один запрос.

В мае 2026 года над головой Пронина вновь сгустились "тучи". Сначала его уличили в имитации сотрудничества с НАБУ в рамках дела "Мидас" по поиску и блокированию подозрительных средств, а впоследствии новый оборот получило также дело о коррупции в Полтавской ОВА.

Из-за многочисленных скандалов, в которых фигурировала фамилия Пронина, терпение иссякло даже у части народных избранников: депутаты обратились с требованием его отставки, в частности, и из-за выявленной налоговиками масштабной схемы вывода средств за границу через тысячи компаний,

Впрочем, учитывая, что Свириденко уже не возглавляет правительство, а Пронин по-прежнему возглавляет Госфинмониторинг, отстранить его от должности народным депутатам оказалось не по силам.

Поэтому теперь, например, Украина может потерять 67 млн евро из-за главы Госфинмониторинга, ведь Пронин, по данным СМИ, игнорирует требования ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ недавно раскрыли, что Госфинмониторинг мог незаконно оформлять отсрочки от мобилизации.

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